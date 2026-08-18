Projeto promove a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de atividades educativas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Projeto promove a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de atividades educativasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/08/2026 13:45

Volta Redonda - O Projeto Bombeiro Mirim vai retomar as atividades em O Projeto Bombeiro Mirim vai retomar as atividades em Volta Redonda . A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com o 22º Grupamento de Bombeiro Militar (22º GBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), prepara a retomada da iniciativa, que promove a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de atividades educativas, preventivas e de desenvolvimento pessoal.

Nesta nova etapa, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Eucaliptal e Água Limpa serão os primeiros polos a receber o projeto. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, regularmente matriculados na rede de ensino e cadastrados no Cras. O curso terá duração de um mês, com aulas realizadas às segundas e quartas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. A previsão da Smas é expandir o projeto para outros Cras ainda este ano.

Muito além de apresentar a rotina da corporação, o Projeto Bombeiro Mirim tem como missão despertar nos participantes o senso de responsabilidade, disciplina, solidariedade e respeito ao próximo, formando multiplicadores da cultura de prevenção dentro das famílias e comunidades.

Durante as atividades, os alunos receberão orientações sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, incêndios e afogamentos, educação no trânsito, defesa civil, preservação ambiental, saúde e higiene, prevenção ao uso de drogas, cidadania, educação moral e cívica, além de treinamento físico adaptado e atividades de ordem unida.

A metodologia combina aulas teóricas e práticas, demonstrações com equipamentos do Corpo de Bombeiros, utilização de mangueiras e extintores de incêndio, técnicas básicas de salvamento, instruções sobre desengasgo e atendimento inicial às vítimas, além de atividades externas e visitas guiadas.

Entre os momentos mais aguardados pelos participantes estão o Tour da Cidadania, com visitas a órgãos públicos municipais, atividades de educação ambiental e visitas ao quartel do Corpo de Bombeiros e ao Museu Histórico do CBMERJ, proporcionando uma experiência diferenciada de aprendizado, convivência e integração social.

Além dos conhecimentos técnicos, o projeto busca fortalecer valores como ética, trabalho em equipe, autonomia, liderança, respeito às diferenças e compromisso com a coletividade, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar situações do cotidiano.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, destacou que a retomada do projeto representa um importante investimento na proteção social e no desenvolvimento das crianças e adolescentes atendidos pela rede socioassistencial.

"O Bombeiro Mirim vai muito além do aprendizado sobre prevenção. É um projeto que fortalece valores fundamentais para a formação dos nossos jovens, como disciplina, respeito, responsabilidade, trabalho em equipe e cidadania. Essa parceria amplia as oportunidades oferecidas pelos Cras e proporciona experiências que contribuem diretamente para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes", disse a diretora.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que o retorno da iniciativa amplia as oportunidades oferecidas pela rede socioassistencial às crianças e adolescentes de Volta Redonda. "Estamos muito felizes com a retomada do Bombeiro Mirim, uma iniciativa que une educação, prevenção, cidadania e desenvolvimento social. É uma oportunidade para que nossas crianças e adolescentes aprendam, na prática, valores como responsabilidade, disciplina, solidariedade e respeito ao próximo. Além disso, os conhecimentos adquiridos podem ser compartilhados com as famílias e comunidades. Nosso objetivo é ampliar gradativamente o projeto para outros Cras, levando essa experiência para um número cada vez maior de crianças e adolescentes", destacou Rosane.

O comandante do 22º Grupamento de Bombeiro Militar, tenente-coronel Anderson Cardoso Santos da Silva, reforçou que o projeto também desperta nos jovens a cultura da prevenção e o interesse pela atuação cidadã. "O Projeto Bombeiro Mirim é uma ferramenta de transformação social. Ao ensinar prevenção, primeiros socorros e noções de defesa civil, estamos formando cidadãos mais preparados, conscientes e comprometidos com a proteção da vida. O conhecimento adquirido pelos participantes é levado para dentro de casa e compartilhado com familiares, amigos e toda a comunidade."

Cerca de 3 mil bombeiros mirins

Criado em 1987, o Projeto Bombeiro Mirim é uma das principais ações socioeducativas do CBMERJ. Em Volta Redonda, a iniciativa foi implantada em 2005, tornando-se referência na região.

Ao longo de sua trajetória no município, o programa já formou aproximadamente 3 mil crianças e adolescentes, de 40 turmas, atendeu 62 comunidades e levou suas atividades a cerca de 40 instituições públicas, entre escolas e centros de referência, incluindo edições voltadas a pessoas com deficiência por meio do projeto Bombeiro Mirim Superando Barreiras.

As atividades serão realizadas nos seguintes CRAS, no mês de Setembro;

Cras Água Limpa – Nayef Georges Francis

Rua Siqueira Campos, nº 16 – Bairro Água Limpa

Tel.: 3339-4485 / 981430037

Cras Eucaliptal – Josiane Miranda da Cruz

Coordenação: Érica

Rua Baltazar de Souza, nº 500 – Bairro Eucaliptal

Tel.: 35129769