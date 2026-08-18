Iniciativa dará continuidade à preparação realizada pelo Projeto Novos Horizontes - Foto: Fátima Santos/Smas

Iniciativa dará continuidade à preparação realizada pelo Projeto Novos HorizontesFoto: Fátima Santos/Smas

Publicado 18/08/2026 14:26

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), através do Programa de Inclusão Produtiva, firmou parceria com o Projeto Elos – iniciativa que busca aproximar jovens preparados para o mercado de trabalho de empresas que procuram novos profissionais. A proposta reúne empresários, profissionais de diferentes áreas e representantes da rede de proteção social, com ações voltadas ao desenvolvimento profissional, orientação de carreira, educação financeira, empreendedorismo.

Nessa segunda-feira, 17, a sede da Smas recebeu representantes do projeto para uma reunião de alinhamento das ações. Participaram do encontro integrantes da equipe do Programa de Inclusão Produtiva; Letícia Silvério; a empresária Jane Basílio Brum Castro; o presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool (Comuda), Marcelo de Miranda Rodrigues; a contadora e mentora de carreiras Vera Lúcia Martins de Oliveira; além de outros profissionais envolvidos na construção da iniciativa.

A proposta inicial é formar uma turma com 20 jovens que já participaram de ações preparatórias para o mercado de trabalho por meio do Projeto Novos Horizontes, desenvolvido pela Smas, e oferecer uma formação complementar voltada à inserção profissional. A primeira etapa está prevista para começar no dia 1º de setembro, com duração inicial de três semanas e atividades de segunda a sexta-feira.

Durante esse período, os participantes terão acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento comportamental, ética, responsabilidade, educação financeira, empreendedorismo, carreira, informática e noções sobre o funcionamento das empresas. Também estão previstos palestras e encontros com empresários e profissionais de diferentes áreas, que poderão compartilhar experiências e apresentar aos jovens possibilidades de atuação profissional.

“A proposta é fazer uma ponte entre a empresa que precisa contratar e o jovem que está procurando a primeira oportunidade. Muitas vezes ouvimos que falta mão de obra, mas também vemos jovens que não conseguem uma chance. O Elos vem justamente para unir essas duas pontas, identificando o perfil de cada jovem e direcionando para a oportunidade que mais combina com ele”, explicou Jane Basílio Brum Castro.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério, ressaltou que o Projeto Elos amplia o trabalho que já vem sendo realizado pela Assistência Social, por meio do Projeto Novos Horizontes/Acessuas Trabalho.

“Trabalhamos para ampliar os horizontes e fortalecer o sentimento de pertencimento desses jovens, mostrando que eles têm valor, têm potencial e podem construir uma realidade diferente. O Elos chega para dar continuidade a esse trabalho, aproximando essa preparação das oportunidades que existem no mercado”, afirmou Letícia.

O presidente do Comuda – que reúne 22 instituições, sendo 11 governamentais e 11 não governamentais –, Marcelo de Miranda Rodrigues, destacou o caráter preventivo da iniciativa. “A prevenção também passa por dar dignidade, oportunidade e perspectiva para esses jovens. Quando você oferece a primeira oportunidade de trabalho e mostra que ele é capaz de construir um futuro, está ajudando a direcionar essa energia para algo positivo. O primeiro emprego pode ser determinante na vida de um jovem”, afirmou Marcelo.

Preparação para o mercado

A formação será realizada em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que disponibilizará espaço para os encontros. A iniciativa também prevê a participação de empresários e profissionais de Volta Redonda, além de parceiros que poderão contribuir com transporte, alimentação e outras ações de apoio à permanência dos jovens durante o período de formação.

Ao longo das três semanas, os participantes serão acompanhados e avaliados em aspectos como comprometimento, participação e interesse. Ao final, os jovens que apresentarem perfil adequado e disponibilidade poderão ser encaminhados para oportunidades de emprego disponibilizadas pelas empresas parceiras.

Parceria com a Assistência Social

O Projeto Elos foi apresentado anteriormente à secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, em reunião na qual foi discutida a parceria com a Smas. A iniciativa está alinhada às ações desenvolvidas pelo município para promover inclusão produtiva, autonomia e ampliação das oportunidades para os jovens.

Para Rosane Marques, a parceria fortalece a atuação da Assistência Social ao conectar a preparação dos jovens às demandas do mercado de trabalho. “O nosso trabalho é justamente criar caminhos para que os jovens desenvolvam suas potencialidades e conquistem autonomia. Uma parceria que aproxima a preparação realizada pela Assistência Social das oportunidades oferecidas pelas empresas fortalece essa rede e pode fazer uma diferença muito grande na vida desses jovens”, destacou a secretária.

A expectativa dos organizadores é que a primeira turma também sirva como experiência para avaliar e aprimorar a metodologia do projeto, possibilitando futuramente a ampliação do número de participantes e de empresas envolvidas.