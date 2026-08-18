Suspeito, de 52 anos, foi detido em flagrante no bairro Eucaliptal - Foto: Divulgação/Semop

Suspeito, de 52 anos, foi detido em flagrante no bairro Eucaliptal Foto: Divulgação/Semop

Publicado 18/08/2026 14:22

Volta Redonda - Um homem de 52 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (17), em Um homem de 52 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (17), em Volta Redonda , após agredir, ameaçar de morte e ofender o próprio pai, de 77 anos, no bairro Eucaliptal. A prisão foi realizada pela Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em conjunto com policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia.

Segundo o registro da ocorrência, o idoso estava em um imóvel familiar, onde existem várias residências, atendendo duas mulheres que tinham interesse em alugar uma das casas do terreno. O filho chegou ao local e, de acordo com o relato da vítima, passou a agir de maneira agressiva, proferindo ofensas e, posteriormente, ameaçando o pai de morte.

Em seguida, o homem teria desferido um soco no rosto do idoso, que caiu no chão. Mesmo depois da queda, o agressor teria continuado com as agressões, dando diversos chutes nas costas da vítima. A violência só teria sido interrompida após as duas mulheres que estavam no local intervirem para defender o idoso. Uma filha da vítima, que mora nas proximidades, foi comunicada e acompanhou o pai até a delegacia, onde o caso foi denunciado.

Vítima relata agressões anteriores

Na unidade policial, o idoso relatou que já teria sido vítima de violência praticada pelo filho em pelo menos outras cinco ocasiões. Segundo a vítima, os conflitos entre os dois estariam relacionados a questões patrimoniais, incluindo a intenção do filho de obrigá-lo a vender bens da família. O homem preso já possuía três anotações anteriores por ameaças.

O idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito, que constatou as lesões decorrentes das agressões.

Patrulha acompanhava o idoso

A vítima já era acompanhada pela Patrulha de Proteção ao Idoso da Semop, que atua no monitoramento e na proteção de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência. No momento da ocorrência, agentes da patrulha estavam no Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona nas dependências da 93ª DP. Após tomarem conhecimento do caso, os agentes, juntamente com policiais civis, realizaram as diligências que resultaram na prisão em flagrante do suspeito.

O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, permanecendo preso e à disposição da Justiça. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.