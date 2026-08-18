Suspeito, de 52 anos, foi detido em flagrante no bairro Eucaliptal Foto: Divulgação/Semop
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Suspeito, de 52 anos, foi detido em flagrante no bairro Eucaliptal pela Patrulha de Proteção ao Idoso e pela Polícia Civil
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