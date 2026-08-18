Paulo Afonso foi agraciado com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro - Foto: Divulgação

Paulo Afonso foi agraciado com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano BrasileiroFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 15:18 | Atualizado 18/08/2026 15:19

Volta Redonda - O empresário Paulo Afonso de Paiva Arantes, nome de destaque na história do transporte de passageiros no Sul Fluminense, foi O empresário Paulo Afonso de Paiva Arantes, nome de destaque na história do transporte de passageiros no Sul Fluminense, foi homenageado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro, na categoria In Memoriam. A homenagem foi entregue no último dia 11 de agosto, durante o Seminário Nacional NTU, realizado no centro de convenções São Paulo Expo, e recebida por familiares do empresário.

Paulo Afonso construiu uma trajetória de décadas ligada ao setor de transportes. Foi sócio das viações Elite, Colitur e Penedo e também presidiu o Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa) por 30 anos, participando ativamente da representação e do desenvolvimento do setor na região.

Os filhos Lucas, André e Hugo receberam a homenagem ao lado da mãe, Mary. Para Lucas, a medalha sintetiza não apenas a importância do pai para o setor, mas também uma história marcada pela capacidade de superar diferentes momentos de dificuldade.

“A medalha representa toda a trajetória dele no setor, marcada por muito esforço, persistência e capacidade de enfrentar adversidades. Foram muitos desafios ao longo dos anos, desde períodos difíceis vividos pelas empresas até crises mais recentes, como a concorrência com o transporte alternativo, a redução do número de passageiros e, depois, os impactos da pandemia. Esse reconhecimento simboliza também o sucesso da forma como ele conduziu sua atuação durante todo esse período”, afirmou Lucas.

A concessão da medalha reconhece justamente a contribuição de personalidades e lideranças que ajudaram a construir e desenvolver o transporte urbano brasileiro. A homenagem coloca o nome de Paulo Afonso entre empresários que deixaram sua marca no setor em diferentes regiões do país.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também destacou o legado deixado pelo empresário e a maneira como Paulo Afonso conciliava a atividade empresarial com uma preocupação permanente com a cidade, os trabalhadores e a população.

“Paulo Afonso sempre teve uma visão diferenciada do transporte. Não enxergava a atividade apenas pelo aspecto financeiro, mas pela importância que ela tinha para as cidades, para a geração de empregos e, principalmente, para a sociedade. Procurava conduzir as decisões pensando no coletivo, para que empresas, trabalhadores e passageiros fossem beneficiados. Era alguém que buscava o bem comum e tinha essa preocupação presente em tudo o que fazia”, afirmou Neto.

Na categoria In Memoriam, também foram agraciados Constantino de Oliveira Junior, liderança do Grupo Comporte e um dos fundadores da Gol; José Augusto Pinheiro, pioneiro do transporte rodoviário de passageiros, fundador da Real Expresso e ex-diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT); e Mauricio Luiz Schwambach, ex-sócio da Real Transportes e do Grupo Borborema, de Pernambuco.

Durante a solenidade, o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Marcos Daniel Souza dos Santos, falou em nome dos homenageados e destacou o legado das lideranças condecoradas na categoria In Memoriam, ressaltando a contribuição deixada por esses empresários para a história do transporte urbano nacional.

Além das homenagens póstumas, a NTU concedeu a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro a profissionais das categorias Empresário e Especial. Entre os agraciados esteve o presidente do TransÔnibus (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Nova Iguaçu), Valmir Fernandes do Amaral.

A Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro é concedida pela NTU como reconhecimento a personalidades e lideranças que, ao longo de suas trajetórias, contribuíram para o desenvolvimento da mobilidade e do transporte coletivo no Brasil.