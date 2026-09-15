Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódiosFoto: Divulgação - Secom/PMVR
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Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódios durante competição realizada no último fim de semana
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