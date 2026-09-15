Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódios - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódiosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 15/09/2026 13:31

Estudantes da rede pública municipal de ensino de Volta Redonda conquistaram resultados de destaque no Torneio Juvenil de Robótica (TJR-RJ), realizado no último sábado (12), no Colégio ICT, no bairro Jardim Amália. A competição reuniu unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado, criatividade, trabalho em equipe e desenvolvimento de habilidades por meio da robótica.

Participaram do torneio estudantes das escolas municipais Walmir de Freitas, Espírito Santo, Wandir de Carvalho, Dr. João Paulo Pio de Abreu, Rubens Machado, Dr. Jiulio Caruso, Nilton Penna Botelho, Profª. Marizinha Félix Teixeira e João Haasis, além do Colégio João XXIII. A escola municipal João Haasis participou pela primeira vez da competição, com estudantes dos anos iniciais.

As equipes de Volta Redonda se destacaram em diferentes modalidades e níveis da competição. Na modalidade Viagem ao Centro da Terra, a E.M. Walmir de Freitas conquistou o terceiro lugar no nível 3; a E.M. Wandir de Carvalho ficou em primeiro lugar no nível 1; a E.M. Nilton Penna Botelho conquistou o segundo lugar no nível 2; a E.M. Rubens Machado ficou em terceiro lugar no nível 2; e a E.M. João Haasis conquistou o segundo e o terceiro lugar no nível 1.

A E.M. Espírito Santo também teve um desempenho expressivo na modalidade Sumô, conquistando o primeiro e o segundo lugar no nível 2, além do primeiro lugar no nível 3.

A E.M. Dr. Jiulio Caruso garantiu três colocações: terceiro lugar no Sumô, no nível 2, segundo lugar na Dança, nível 2, e primeiro lugar na Viagem ao Centro da Terra, nível 2.

A equipe que representou o Colégio João XXIII conquistou o segundo lugar do nível 3 na modalidade Resgate de Alto Risco.

“É muito gratificante ver nossos estudantes colocando em prática aquilo que aprendem nas escolas e conquistando resultados tão expressivos. A robótica estimula a criatividade, o raciocínio lógico, a autonomia e o trabalho em equipe, competências fundamentais para a formação dos nossos alunos. Esses resultados mostram o compromisso dos profissionais da educação e o talento dos nossos estudantes”, destacou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também ressaltou a importância da iniciativa para a formação dos jovens. “Mais do que os troféus e as colocações, o Torneio Juvenil de Robótica proporciona aos nossos estudantes a oportunidade de enfrentar desafios, trabalhar em equipe e buscar soluções de forma criativa. Ver as equipes de Volta Redonda se destacando em diferentes modalidades é motivo de orgulho e mostra que estamos no caminho certo ao incentivar projetos que unem tecnologia, educação e inovação”, afirmou.