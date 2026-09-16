O evento vai acontecer na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento vai acontecer na Arena Esportiva Seu Nula, no VoldacFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 16/09/2026 14:46

Cerca de 250 crianças e jovens se inscreveram para participar do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 em Volta Redonda. Com esse resultado, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que coordena o evento esportivo no município, ultrapassa a meta estipulada que era chegar aos 225 inscritos. E o número ainda pode aumentar, já que as inscrições podem ser feitas até o dia do evento pelo link disponível na Bio do perfil da secretaria no Instagram (@smel_vr).

O festival será neste sábado, dia 19, das 8h ao meio-dia, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. O evento, que promove vivência esportiva para crianças e jovens, preferencialmente, entre os 7 e os 17 anos, com e sem deficiência, acontece no mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e o Dia do Atleta Paralímpico (22).

O evento ocorre simultaneamente em 148 municípios, representando as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal) e Volta Redonda foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela quinta vez – 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2026 – como uma das cidades-sede do festival. No município, o Festival Paralímpico conta com a prática das modalidades Bocha, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021).

O subsecretário de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Daniel Ferreira, reforçou que ainda dá tempo de se inscrever e participar do Festival Paralímpico. “Em 2024, última edição que o município sediou, foram 202 participantes na primeira etapa e 193 na segunda. Já temos 245 inscritos e acredito que mais pessoas vão se inscrever até sábado”, disse, lembrando que o evento permite que pessoas com e sem deficiência (cerca de 20% das vagas) brinquem juntas e aprendam a respeitar as diferenças.

“O festival dá chance a crianças e jovens de socializar, conhecer outras crianças e se divertir fora do ambiente escolar ou de casa. Além disso, o esporte ajuda a desenvolver a confiança, a coordenação motora e a independência dos participantes. E o evento é um incentivo à prática do paradesporto, assim como a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência)”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

A Olimpede, também organizada pela Smel, é o maior evento do tipo no Brasil. Neste ano, o evento aconteceu na primeira semana de setembro e reuniu 2,5 mil pessoas, entre atletas, técnicos e acompanhantes, representando 111 entidades, escolas e instituições de Volta Redonda e outros municípios fluminenses, além de estados como Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal.