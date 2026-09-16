O evento vai acontecer na Arena Esportiva Seu Nula, no VoldacFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 em Volta Redonda tem cerca de 250 inscritos
Evento para crianças e jovens com ou sem deficiência será neste sábado (19), na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, das 8h ao 12h
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Fernanda Neves participa de econtros e apresenta propostas em Volta Redonda
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Quatro homens são presos por tráfico no bairro Candelária, em Volta Redonda
Suspeito de 26 anos era apontado como responsável pelo tráfico na região; polícia apreendeu drogas, celulares e balanças de precisão
Teatro Maestro Franklin, em Volta Redonda, recebe concerto gratuito da ‘Orquestra Light da Rocinha na Estrada’
Com participação do cantor Jorge Guilherme, apresentação terá repertório com obras de Villa-Lobos, trilhas de filmes e clássicos da música popular brasileira
Guarda Municipal de Volta Redonda prende homem foragido da Justiça por dívida de R$ 114 mil em pensão alimentícia
Veículo do suspeito foi rastreado pelo setor de inteligência do município e abordado por agentes na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado
Volta Redonda conquista resultados de destaque no Torneiro Juvenil de Robótica
Estudantes de escolas da SME e da Fevre subiram em 13 pódios durante competição realizada no último fim de semana
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