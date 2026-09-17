Mais de 100 vagas serão abertas para diversos cargos da autarquia - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Mais de 100 vagas serão abertas para diversos cargos da autarquiaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 17/09/2026 16:03

O prefeito de Volta Redonda , Antonio Francisco Neto, anunciou nesta quinta-feira (17) o novo concurso público para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR). A previsão é preencher 118 vagas para os cargos de serventes, encanadores, manilheiros, fiscais de instalações, leituristas, auxiliar de tratamento, técnico de laboratório, engenheiro, assistente social, dentre outros.

A iniciativa tem como principal objetivo recompor o quadro de servidores do Saae-VR, especialmente em razão das vagas decorrentes das aposentadorias ocorridas nos últimos anos, garantindo a manutenção e o fortalecimento dos serviços essenciais prestados à população.

De acordo com o diretor-executivo da autarquia, Paulo César de Souza, os procedimentos necessários para a realização do concurso estão em andamento. “A recomposição do quadro de servidores permitirá ao Saae-VR dar maior celeridade à execução dos serviços, ampliar sua capacidade operacional e melhorar o atendimento à população de Volta Redonda, além de contribuir para a continuidade dos serviços prestados à parte aos municípios vizinhos, que também são assistidos pela autarquia.”

O prefeito Neto afirmou que o concurso representa uma medida de planejamento e valorização do serviço público, garantindo que o Saae/VR disponha de servidores em número suficiente e com a qualificação necessária para atender às demandas atuais e futuras.

“Além disso, a iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua dos serviços públicos, a eficiência administrativa e a qualidade de vida da população, trabalhando para que os investimentos na estrutura do município se traduzam em um atendimento cada vez mais ágil e eficiente para todos”, disse Neto.