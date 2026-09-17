Todo o material recolhido foi encaminhado para a 93ª DP, onde passará por perícia técnicaFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública e Polícia Civil desmontam rede de vigilância clandestina em Volta Redonda
Criminosos escondiam câmeras em caixas de telecomunicação no Retiro e Jardim Cidade do Aço para espionar a atuação das forças de segurança
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Biblioteca Municipal Raul de Leoni completa 71 anos com dia repleto de cultura e atividades gratuitas em Volta Redonda
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