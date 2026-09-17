Todo o material recolhido foi encaminhado para a 93ª DP, onde passará por perícia técnica - Foto: Divulgação/Semop

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 93ª DP, onde passará por perícia técnicaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 17/09/2026 16:31

As forças de segurança de Volta Redonda deram mais um duro golpe no crime organizado. Em uma ação conjunta nesta semana, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Polícia Civil (93ª DP) apreenderam seis câmeras de monitoramento instaladas de forma clandestina nos bairros Retiro e Jardim Cidade do Aço.

Os equipamentos faziam parte de uma rede ilegal de vigilância montada pelo tráfico de drogas. A intenção dos criminosos seria vigiar a rotina dos moradores e, principalmente, monitorar os acessos aos pontos de venda de entorpecentes para antecipar a chegada de viaturas policiais.

Para tentar enganar a fiscalização, o grupo utilizava caixas de proteção idênticas às empregadas por empresas de telecomunicação, escondendo duas câmeras por estrutura. No entanto, a tática de disfarce não foi suficiente para burlar a inteligência das autoridades locais.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 93ª DP, onde passará por perícia técnica. A Polícia Civil abriu inquérito e prossegue com as investigações para identificar e prender os responsáveis pela instalação e operação do sistema clandestino.