Equipamentos que seriam usados por criminosos foram recolhidos no bairro Roma após denúnciasFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública de Volta Redonda apreende câmeras clandestinas
Equipamentos que seriam usados por criminosos foram recolhidos no bairro Roma após denúncias, e encaminhados à delegacia da Polícia Civil
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Cão-herói do BAC ‘vistoria’ obras da nova unidade em Volta Redonda
Pastor-belga-malinois Hulk, que participou da maior apreensão de drogas do país, percorreu local do futuro Batalhão de Ações com Cães, no Roma, que atenderá 20 municípios do Sul Fluminense
Inscrições abertas para workshop sobre revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda
Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFF
Prefeitura de Volta Redonda é selecionada para sediar Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026
Evento para crianças e jovens, dos 7 aos 17 anos, com ou sem deficiência, será no dia 19 de setembro; no município, as atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac
Pré-aceleração do ‘Vírgula Startups" está com inscrições abertas até 15 de maio
Programa do espaço Vírgula Hub de Inovação oferece capacitação para empreendedores transformar ideias em negócios
Prefeitura de Volta Redonda abre 2º Circuito das Artes na sexta-feira (24)
Programação começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com atividades no auditório, hall de entrada e galeria
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