Equipamentos que seriam usados por criminosos foram recolhidos no bairro Roma após denúncias - Foto: Divulgação/Semop

Equipamentos que seriam usados por criminosos foram recolhidos no bairro Roma após denúnciasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 23/04/2026 14:20

Volta Redonda - Uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda resultou, nessa quarta-feira (22), na apreensão de câmeras de monitoramento instaladas de forma clandestina no bairro Roma. Os equipamentos teriam sido colocados por criminosos com intuito de promover uma vigilância ilegal na região. A investida reforça o enfrentamento das forças de segurança de Volta Redonda à atuação do tráfico de drogas e evidencia a importância da participação popular por meio de denúncias.

Equipes da Ordem Pública já vinham recebendo informações sobre a instalação irregular de equipamentos de vigilância na Rua Dezenove de Abril. Os dispositivos estariam sendo utilizados por traficantes para monitorar a movimentação na região e se antecipar às ações de repressão à criminalidade.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes confirmaram a veracidade das denúncias. Duas câmeras foram encontradas instaladas em um poste, em uma área de mata.

Durante a ação, um homem que estava em uma pequena casa abandonada próxima fugiu ao perceber a presença da equipe. Segundo os agentes, ele saiu correndo e escapou por uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo.

Na sequência, os profissionais constataram que os equipamentos estavam conectados a um roteador instalado dentro da construção abandonada, que possuía apenas uma cama, indicando possível uso como base de apoio para o monitoramento clandestino.

As câmeras e o roteador foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.