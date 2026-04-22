Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFF - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFFFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 12:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), promove no sábado, dia 25, um workshop sobre o Plano Diretor Participativo do munício. O evento, que terá como foco a fase de prognóstico da revisão do documento, será na UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado, das 8h às 17h. Toda a população está convidada a participar e os interessados devem se inscrever pelo link https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/ippu/.

A fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo iniciou no dia 25 de março, com reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU); e seguiu com encontros com representantes dos setores Empresarial, Acadêmico/Científico e Conselhos de Classe; com movimentos sociais, ONGs e sindicatos de trabalhadores; além de membros do Poder Legislativo, durante o mês de abril.

O objetivo era debater os Eixos Estratégicos do prognóstico da Revisão do Plano Diretor Participativo – “Saneamento, Resiliência, Meio Ambiente e Patrimônio Natural”; “Economia, Planejamento Estratégico e Modelagem da Cidade”; e “Uso e Ocupação do Solo, Mobilidade e Habitação”, que também serão abordados no workshop.

Diagnóstico encerrado

As discussões de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda começaram após a consolidação da fase de diagnóstico, que analisa a atual situação na cidade. Agora, o objetivo é definir regras para atender às demandas de qualidade de vida, do desenvolvimento urbano e econômico, a ocupação territorial e uso do solo no município, entre outros assuntos.

O Plano Diretor de uma cidade é a lei municipal que funciona como um instrumento de planejamento urbano para guiar o crescimento e desenvolvimento, incluindo o uso do solo, habitação, mobilidade e meio ambiente. O documento estabelece diretrizes, políticas e estratégias para organizar o espaço urbano e garantir a melhoria da qualidade de vida, tendo como base a participação da sociedade.