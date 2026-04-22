Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFFFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Inscrições abertas para workshop sobre revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda
Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFF
Inscrições abertas para workshop sobre revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda
Evento da prefeitura, voltado para toda a população, acontece no sábado (25), no campus Aterrado da UFF
Prefeitura de Volta Redonda é selecionada para sediar Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026
Evento para crianças e jovens, dos 7 aos 17 anos, com ou sem deficiência, será no dia 19 de setembro; no município, as atividades acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac
Pré-aceleração do ‘Vírgula Startups" está com inscrições abertas até 15 de maio
Programa do espaço Vírgula Hub de Inovação oferece capacitação para empreendedores transformar ideias em negócios
Prefeitura de Volta Redonda abre 2º Circuito das Artes na sexta-feira (24)
Programação começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com atividades no auditório, hall de entrada e galeria
Volta Redonda oferece atividades gratuitas que transformam vidas
Com opções para todas as idades, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove saúde, bem-estar e inclusão nos bairros da cidade
Estádio da Cidadania chega aos 22 anos como referência no esporte, saúde e atendimento à Terceira Idade
Após reconstrução concretizada em 2024, equipamento esportivo passou a atender milhares de pessoas, todos os dias, com diversos serviços oferecidos pela prefeitura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.