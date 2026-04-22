Programa do espaço Vírgula Hub de Inovação oferece capacitação para empreendedores transformar ideias em negócios - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Programa do espaço Vírgula Hub de Inovação oferece capacitação para empreendedores transformar ideias em negóciosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 12:31

Volta Redonda - Empreendedores de Volta Redonda têm até o dia 15 de maio para se inscrever na fase de pré-aceleração do programa “Vírgula Startups”, promovido pelo Vírgula Hub de Inovação, espaço localizado no Shopping Park Sul e criado pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com instituições parceiras.

A iniciativa é voltada para quem deseja tirar uma ideia do papel e estruturá-la como negócio. Durante o programa, os participantes passam por uma jornada intensiva de capacitação, que inclui treinamentos práticos, validação de soluções, experimentação e acompanhamento com mentores.

Ao longo da pré-aceleração, os empreendedores são incentivados a organizar suas propostas e desenvolver um Produto Minimamente Viável (MVP), etapa fundamental para testar a aceitação da ideia no mercado real.

“O programa foi pensado para apoiar quem tem uma boa ideia, mas ainda não sabe como transformá-la em um negócio estruturado. Queremos oferecer ferramentas e orientação para que esses empreendedores consigam avançar com mais segurança e preparo”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Como participar?

Podem participar pessoas físicas, individualmente ou em grupo, que ainda não possuam um produto estruturado, mas já tenham identificado um problema ou oportunidade de negócio. A metodologia aplicada é baseada nos princípios de Lean Startup, com foco na construção e validação dos modelos de negócio de forma ágil.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de maio por meio de formulário on-line disponível pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel7wSO3al83hOCPcE0gf-iFQQpSQD-jA6yI3IqMR0qQlWACQ/viewform

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos e-mails virgula@virgulahub.com.br e virgulastartups@gmail.com, ou pelo WhatsApp (24) 98151-0445.