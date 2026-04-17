Após reconstrução concretizada em 2024, equipamento esportivo passou a atender milhares de pessoas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Após reconstrução concretizada em 2024, equipamento esportivo passou a atender milhares de pessoasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/04/2026 15:59

Volta Redonda - Há exatos 22 anos, em 17 de abril de 2004, o Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira foi entregue à população após a reconstrução de todo o equipamento esportivo, que deixou de ser apenas uma arena esportiva para se tornar um complexo de atendimento à população. Na ocasião, por conta de sua multifuncionalidade, ele passou a ser mais conhecido pelo nome que se tornou referência em todo o país: o Estádio da Cidadania.

Após 28 anos sendo a casa do Volta Redonda Futebol Clube, o Estádio da Cidadania, desde então, compartilha as conquistas do Voltaço dentro de campo com vários serviços oferecidos à população, seja na saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), ou para a Terceira Idade, com uma média de 4 mil pessoas recebendo atendimento todos os dias, de segunda a sexta-feira.

120 mil consultas em 2025

Na saúde, a população conta com os serviços do Centro de Reabilitação Física (Cemurf) e da Policlínica da Cidadania, que em 2025 realizou cerca de 120 mil consultas com especialistas (alergista, angiologista, dermatologista, endocrinologista, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematopediatra, neurologista, nutricionista, otorrinolaringologista, ortopedista, pneumologista, reumatologista e urologista). A Policlínica também foi responsável por realizar 12.118 exames e procedimentos, incluindo audiometria, aplicação de toxinas, psoríase/vitiligo, eletroencefalograma e fitoterapia/puva.

Ainda no ano passado, a Ótica da Cidadania produziu 9.120 mil pares de óculos gratuitos em benefício de estudantes da rede municipal, idosos e pessoas com deficiência (PCDs). Foram realizadas, ainda, 40.800 consultas e 7.680 atendimentos para exercícios ortópticos.

E como o que está bom sempre pode melhorar, o Centro de Imagem encontra-se em obras, a fim de ser entregue totalmente reformado e com aparelhos novos. No caso, serão três mamógrafos, dois aparelhos de raio-x e outros dois de ultrassom, com algumas das tecnologias mais modernas.

Terceira Idade

Os idosos do município têm à disposição a Academia de Musculação da Melhor Idade, que conta com professores especializados, funcionando no período das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Neste caso, a inscrição é feita por meio da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer).

Outro serviço oferecido à Melhor Idade é a Academia da Vida, uma escola especializada para pessoas acima de 60 anos e vinculada à Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), em que idosos com qualquer grau de escolaridade podem se inscrever nos cursos, que oferecem opções de extensão como Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Curiosidades Geográficas, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Qualifica Biografia.

Para a torcida

O Raulino de Oliveira prossegue com melhorias para os torcedores. No ano passado, o estádio recebeu nova iluminação, e agora está sendo realizado o serviço de pintura do estádio, que inclui a recuperação das arquibancadas, e a impermeabilização das juntas de dilatação.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), cerca de 70% da pintura já foi concluída, faltando apenas partes do lado externo e da cobertura da arquibancada, que já foi iniciada.

O prefeito Antonio Francisco Neto diz que a reconstrução do Estádio da Cidadania é um dos maiores feitos desde que assumiu a prefeitura pela primeira vez, em 1997. Além de ser palco de grandes jogos, foi ali que milhares de pessoas passaram a ter melhor qualidade de vida.

“Lembro até hoje, com muito carinho, dos esforços para que tornássemos o nosso estádio uma referência para o esporte no interior do país, mas também como espaço de cidadania, com serviços oferecidos a toda a população, sejam crianças, jovens, adultos ou a terceira idade. Dezenas de milhares de pessoas passam por lá todos os anos, e por isso posso afirmar que Volta Redonda é campeã no esporte e na cidadania.”