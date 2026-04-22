A programação de abertura começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda abre 2º Circuito das Artes na sexta-feira (24)
Programação começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com atividades no auditório, hall de entrada e galeria
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Volta Redonda oferece atividades gratuitas que transformam vidas
Com opções para todas as idades, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove saúde, bem-estar e inclusão nos bairros da cidade
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Após reconstrução concretizada em 2024, equipamento esportivo passou a atender milhares de pessoas, todos os dias, com diversos serviços oferecidos pela prefeitura
Prefeitura de Volta Redonda recebe três premiações que reconhecem boas práticas de gestão no município
Certificações foram entregues ao prefeito Antonio Francisco Neto nesta sexta-feira (17)
População do bairro Roma, em Volta Redonda, recebe Unidade Básica de Saúde da Família revitalizada
Prefeitura promoveu melhorias na UBSF Roma I, que passa a oferecer estrutura modernizada para atender cerca de 4 mil moradores
Prefeitura de Volta Redonda e Senai ofertam vagas gratuitas para qualificação profissional
As opções são para curso de Produção de Vídeos e de Programador Mobile, e as inscrições vão até 27 e 30 de abril, respectivamente
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