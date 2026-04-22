A programação de abertura começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A programação de abertura começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 12:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), inaugura na sexta-feira (24) o 2º Circuito das Artes. A programação de abertura começa às 18h30, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, com atividades distribuídas pelo auditório, hall de entrada e galeria do espaço.

A iniciativa integra três importantes equipamentos culturais do município — a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e o Memorial Zumbi dos Palmares — com o objetivo de promover, valorizar e difundir a produção artística local, além de aproximar a população de diferentes linguagens culturais.

A abertura contará com o bate-papo da exposição “Imagens em diálogo: memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta Redonda”, instalada no hall da biblioteca. Participam do encontro as professoras Aline Intorne, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ); Marlene Fernandes, do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM); Andréa Auad, do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB); Muary Dias Quintanilha, da Secretaria Municipal de Educação (SME); além do professor Paulo Porto, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e da fotógrafa Fernanda de Oliveira.

Na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o público poderá visitar a exposição “Entre pulso e pensamento”, da artista Daí Landim. Já no Memorial Zumbi dos Palmares, estará em cartaz a mostra “Julinho dos Palmares”, com curadoria de Ana Balarin.

O Espaço das Artes Zélia Arbex também integra o circuito com a exposição “Operários: quem constrói a cidade?”, reunindo obras dos artistas Antônio Geraldo, Magela Bastos e J. Mattos.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o Circuito das Artes fortalece a integração entre os espaços culturais da cidade e amplia o acesso da população à produção artística local.

“O Circuito das Artes é realizado com recursos próprios da SMC, através de chamamento público. É uma ação estratégica para dar visibilidade aos artistas do município, incentivando a reflexão sobre temas que dialogam diretamente com a realidade da nossa cidade”, destacou o secretário.