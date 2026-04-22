Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove saúde, bem-estar e inclusão nos bairros da cidade - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove saúde, bem-estar e inclusão nos bairros da cidadeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 12:25

Volta Redonda - Cuidar da saúde, fazer novas amizades e ainda se divertir – tudo isso de forma gratuita e perto de casa. Essa é a proposta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, que oferece uma ampla programação de atividades para moradores de todas as idades. E um dos exemplos de como o esporte pode transformar vidas é o da moradora Rosana Domingues, de 53 anos.

Aluna do treino de funcional no Ginásio Poliesportivo do bairro Três Poços, ela participa das aulas três vezes por semana e não esconde o entusiasmo com a mudança na rotina. Rosana conta que conheceu as atividades da Smel por meio de uma amiga, que já participava das aulas.

“Resolvi entrar para cuidar da minha saúde e foi a melhor decisão que tomei. A rotina é muito boa, os professores estão sempre trazendo exercícios novos, o que deixa tudo mais dinâmico”, destacou.

Desde que começou a praticar as atividades, ela percebeu melhorias significativas. “Minha saúde melhorou muito, e isso impactou positivamente em tudo na minha vida. Hoje me sinto mais feliz. Mudou meu físico, meu social e também o meu mental”, afirma.

Assim como Rosana, milhares de moradores são beneficiados diariamente com os programas da Smel, que são organizados de acordo com cada faixa etária, garantindo inclusão e atendimento adequado para todos.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao esporte e à atividade física, levando qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Trabalhamos para oferecer uma estrutura acolhedora, com profissionais qualificados e atividades diversificadas, para que cada cidadão encontre uma modalidade que se identifique e possa cuidar da saúde com prazer”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Opções para todas as idades

Para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, o programa Viva o Esporte oferece diversas modalidades, como futsal, handebol, vôlei, basquete, dança, ballet, lutas, capoeira, natação, funcional kids, ginástica rítmica, ginástica de solo, ginástica de trampolim e badminton.

Já os adultos, entre 18 e 59 anos, podem participar do Viva +, enquanto pessoas com 60 anos ou mais integram o Viva Melhor. Nesses programas, estão disponíveis atividades como musculação, ginástica, hidroginástica, capoeira, natação, lutas, dança de salão, forró e ballet.

As atividades acontecem em diversos pontos da cidade, facilitando o acesso da população. Entre os locais estão a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Voldac; a Academia da Melhor Idade, no Estádio da Cidadania; a Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no Aterrado; e o Parque Aquático Municipal.

A Smel também leva suas atividades para ginásios poliesportivos espalhados pelos bairros, além de outros polos em quadras e centros de convivência. As inscrições são feitas no local onde acontecem as aulas, diretamente com o professor responsável.