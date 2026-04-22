Evento para crianças e jovens, dos 7 aos 17 anos, com ou sem deficiência, será no dia 19 de setembro - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento para crianças e jovens, dos 7 aos 17 anos, com ou sem deficiência, será no dia 19 de setembroFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 12:38

Volta Redonda - Volta Redonda foi selecionada como uma das cidades-sede do Festival Paralímpico Loterias Caixa, edição 2026. O município está na lista dos escolhidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela quinta vez – 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2026. O festival, que será realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) – sob a chancela do CPB –, está marcado para 19 de setembro. No mesmo mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e o Dia do Atleta Paralímpico (22).

“Este é o quinto ano que vamos sediar o Festival Paralímpico. O evento já é uma tradição em Volta Redonda, conhecida nacionalmente por promover grandes competições esportivas. E mais uma vez estaremos com a cidade preparada para a ação, que promove a experimentação esportiva, de forma lúdica, a crianças com e sem deficiência, promovendo também a inclusão”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que as atividades no município acontecem na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

Todas as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal) receberão o festival em 2026. Serão 148 municípios brasileiros, promovendo essa vivência esportiva para crianças e jovens, de 7 aos 17 anos, com e sem deficiência. Em Volta Redonda, o Festival Paralímpico conta com a prática das modalidades Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021).

História do festival

O Festival Paralímpico Loterias Caixa foi realizado pela primeira vez em 2018, com 48 locais e participação de mais de 7 mil crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e recebeu mais de 10 mil inscritos. No ano seguinte, a ação foi cancelada devido à pandemia de Covid-19 e retornou em 2021, com 8 mil participantes em 70 núcleos. Em 2022, foram atendidas 15 mil crianças.

Já em 2023, o Festival Paralímpico passou a ter duas edições anuais. Em maio, o evento contou com 21 mil participantes, assim como em setembro, somando um total de 42 mil inscrições acumuladas. Em 2024, o Festival Paralímpico contou com a presença de um número recorde de inscritos, mais de 44 mil crianças em duas edições do evento, que contou com um total de 120 núcleos. E no ano passado, 2025, o festival chegou a décima edição, com 105 localidades sede e mais de 54 mil inscritos.