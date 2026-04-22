A "visita" ilustre chamou a atenção para o avanço das obras da unidade, que seguem em ritmo acelerado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A "visita" ilustre chamou a atenção para o avanço das obras da unidade, que seguem em ritmo aceleradoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/04/2026 15:32

Volta Redonda - Um dos cães mais conhecidos do país no combate ao crime, o pastor-belga-malinois Hulk, de 5 anos, “visitou” nesta quarta-feira (22) as obras da 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, que está sendo construída no bairro Roma, em Volta Redonda. Responsável por auxiliar na apreensão de cerca de 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré, no início de abril – maior ação registrada no Brasil –, o animal se tornou símbolo da eficiência das operações com cães farejadores no Brasil.

A “visita” ilustre chamou a atenção para o avanço das obras da unidade, que seguem em ritmo acelerado. Atualmente, 100% da alvenaria já foi concluída, e os trabalhos avançam em diferentes frentes, consolidando a estrutura que vai abrigar uma das principais bases operacionais da Polícia Militar na região.

Acompanhado do capitão Martires, que será o comandante da companhia, e de outros integrantes do BAC do Rio, Hulk percorreu a área onde funcionará o novo batalhão – e demonstrou seu faro apurado ao encontrar um objeto escondido em uma das construções, em simulação feita pelos policiais.

Um cão diferenciado

O capitão Martires contou durante a visita que Hulk faz parte da 1ª Companhia do BAC, localizada na capital; que chegou ao batalhão com apenas cinco meses de idade por meio de doação de um policial militar, e que aos 11 meses já estava pronto para atuar como farejador de entorpecentes e armas.

“Sua primeira operação foi na comunidade do Jacaré, e desde novo demonstrou ter um potencial diferente dos outros cães. Temos destacado o desempenho do Hulk nessa operação na Maré, em virtude do recorde histórico de apreensão, mas já vem despontando em relação a grandes apreensões há muito tempo”, destacou. “Diversas comunidades já tiveram a presença do Hulk em operações. Sempre foi um cão muito vitorioso em relação a apreensões de armas, de drogas, inclusive com prisões.”

Outro ponto destacado pelo policial é o temperamento controlado de Hulk, que precisa trabalhar sem guia quando é levado nas operações e, por isso, vai entrar em contato com pessoas desconhecidas. Mas o policial enfatiza que um dos diferenciais do cão é o foco em realizar o serviço.

“A raça do Hulk (pastor-belga-malinois) tem sido utilizada em grande escala, pois além do excelente faro tem uma ótica condição física. É um cão que é exigido fisicamente, que trabalha em média em torno de seis a oito horas seguidas dentro de uma comunidade, pois o nosso trabalho é bem árduo.”

Por isso mesmo, não demorará muito para Hulk fazer jus à merecida aposentadoria. O capitão Martires disse que um cão é “aposentado” ao completar sete anos de idade, em média, e que então ele é colocado para adoção. Geralmente eles passam a ter tutores que também servem na PM, mas há muitos civis que se oferecem para ficar com os animais. A prioridade, em qualquer situação, é que o cão tenha qualidade de vida e tratamento digno após encerrarem seus anos de bons trabalhos para a sociedade.

Inauguração em julho

Com previsão de entrega até julho deste ano, a 3ª Companhia do BAC terá atuação regional, atendendo os 20 municípios que integram o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). A unidade será estratégica no reforço ao combate ao crime organizado, especialmente em ações de localização de drogas, armas e outros materiais ilícitos.

A unidade contará com canil estruturado e áreas específicas para treinamento – incluindo campo de grama natural e campo de areia –, além de piscinas voltadas às atividades com os cães.

Durante a visita, o capitão Martires elogiou o andamento das obras da unidade, que seguirá a mesma estrutura do BAC instalado em Macaé. “Eu agradeço ao prefeito Neto, à Prefeitura de Volta Redonda, por ter comprado esse projeto do batalhão, que tenho certeza que vai trazer bons frutos para a região, tendo em vista o seu potencial para aumentar a segurança.”

Equipe preparada

Outro passo importante já foi dado neste mês: a Polícia Militar formou a primeira turma de agentes que irão atuar na companhia. Ao todo, 24 policiais foram capacitados para o trabalho especializado com cães, ampliando a capacidade operacional da nova estrutura.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a implantação do BAC em Volta Redonda representa um avanço significativo na segurança pública do Sul Fluminense. “É um legado para toda a população da nossa região, integrando tecnologia, treinamento e atuação especializada, e agora também com o ‘selo’ de um dos cães mais conhecidos do país.”