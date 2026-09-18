'Atividades serão feitas no Memorial Zumbi, Espaço das Artes Zélia Arbex e pelo Youtube - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

'Atividades serão feitas no Memorial Zumbi, Espaço das Artes Zélia Arbex e pelo YoutubeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 18/09/2026 16:40

Volta Redonda participa, de 21 a 25 de setembro, da 20ª Primavera dos Museus – iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão ligado ao Ministério da Cultura (Minc) – e que este ano tem como tema “Museus para todas as pessoas”. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), preparou uma programação especial com diversas atividades que, pela primeira vez, acontecerão presencialmente e em formato virtual.

“É a primeira vez que a secretaria coloca o evento em três locais. O espaço principal é o Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, onde também estaremos experimentando fazer dois dias de atividades no Espaço das Artes Zélia Arbex. E também pela primeira vez estaremos no digital: vai para o ar um episódio do podcast PodPreta no Youtube, como parte da programação”, explica Renata Ferreira, coordenadora do Memorial Zumbi.

A abertura da 20ª Primavera dos Museus será na segunda-feira (21), às 14h, com solenidade e apresentação da Banda Municipal no Memorial Zumbi. A programação segue na terça-feira (22), com duas edições – às 9h e às 14h – do piquenique afro-literário com Conexão Literária também no Memorial Zumbi. O local recebe na quarta-feira (23), das 13h às 17h, o Seminário Educação Antirracista, com participação da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ).

Na quinta-feira, dia 24, a programação acontece em dois espaços. Pela manhã, a partir das 9h, o Memorial Zumbi sedia a Oficina de Criação de Rap, com Lucas Paneto. Na parte da tarde, às 14h, o público poderá conferir a exposição “Viventes – Tributo a Sebastião Salgado” e um debate sobre a mostra mediado pelo fotógrafo André Sodré, no Espaço das Artes Zélia Arbex.

A sexta-feira (25) contará com mais uma edição do debate e exposição no espaço das artes, só que pela manhã (9h); e a programação encerra com a exibição pelo Youtube, a partir das 12h, do episódio do podcast da SMC, o PodPreta, com a coordenadora Renata Ferreira entrevistando a professora Camila Santos.

“Mais uma vez a Cultura de Volta Redonda participa dessa iniciativa a nível nacional, que tem, neste ano, a proposta de refletir sobre como tornar os espaços como os museus cada vez mais acessíveis, inclusivos, diversos e representativos. E essa ideia já adotamos em nossa cidade, fomentando e descentralizando a cultura, tornando-a cada vez mais acessível e inclusiva”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.