Ação aconteceu na Praça Sávio Gama, no Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ação aconteceu na Praça Sávio Gama, no AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 18/09/2026 16:56

A Semana Nacional do Trânsito foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (18) em Volta Redonda . O evento ocorreu na Praça Sávio Gama, no Aterrado, reunindo autoridades, forças de segurança e moradores em uma ação focada em conscientização, educação e empatia para um trânsito mais seguro. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma ação integrada entre as secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Ordem Pública (Semop), Juventude (Sejuv) e Guarda Municipal, com o apoio do Sest-Senat, do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (22º GBM) e do Falcões de Aço Moto Clube.

Durante o evento, que tem como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, materiais informativos foram distribuídos ao público. Entre os atrativos, o Programa de Prevenção de Acidentes do Sest-Senat disponibilizou óculos de realidade virtual que reproduzem os efeitos da embriaguez ao volante. A experiência imersiva permitiu ao público vivenciar perigos reais - como tempo de reação reduzido - em um ambiente seguro, estimulando a direção defensiva.

Ações impactam e chamam a atenção de moradores

Para alertar motoristas e pedestres sobre o impacto de atitudes imprudentes, a Guarda Municipal colocou um carro acidentado em exposição na praça. O Corpo de Bombeiros também realizou uma simulação de atendimento de emergência, atraindo a atenção de quem passava pelo local.

Foi o caso do morador Denílson Serrazine, que fotografou a cena para enviar aos familiares. “Achei muito legal a ação. Já fotografei aquele carro batido e mandei para a minha esposa, que logo me perguntou onde havia acontecido o acidente. Isso é fundamental para conscientizar”, afirmou Denílson.

Outro morador que fez uma pausa na rotina foi Ricardo Márcio, acompanhado da filha Lorenna Manuella, de 9 anos. “Estávamos indo para casa, mas vimos o carro do Corpo de Bombeiros e, como ela gosta muito, resolvemos parar. Aqui a gente percebe a importância do trabalho de prevenção que está sendo feito, porque um detalhe pode causar um acidente”, destacou.

O comandante do 22º GBM, tenente-coronel Anderson Cardoso, reforçou o valor da aproximação com a comunidade. “Com o apoio da Guarda Municipal, trouxemos um carro para simular uma capotagem e um atendimento de emergência, mostrando um pouco da atividade do bombeiro. As pessoas puderam usar nossas ferramentas e vestir os equipamentos. Queremos cativar a empatia das pessoas, porque a educação no trânsito salva vidas”, explicou o comandante.

Empatia e redução de acidentes

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, ressaltou que a campanha busca mudar a percepção das pessoas sobre a circulação urbana, alinhando o município às diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

“O tema da campanha deste ano é: 'No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas'. O objetivo é envolver as pessoas de modo que percebam a sua importância na circulação. Queremos estimular a empatia. No trânsito, a mentalidade precisa ser: não são veículos que se deslocam, mas sim pessoas”, pontuou Barenco, completando: “Cada vida perdida é algo irreparável. Temos acidentes de moto com lesões graves que mudam a qualidade de vida da pessoa e sobrecarregam o sistema de saúde. Por isso, hoje aqui, reforçamos o respeito à vida, tanto a nossa quanto a do próximo”, completou.

Programação segue até o fim do mês

A agenda da Semana Nacional do Trânsito continuará nos próximos dias com atividades educativas e recreativas. A programação inclui visitas guiadas de crianças à Minicidade do Trânsito e aulas do projeto Piloto Cidadão, no Kartódromo de Volta Redonda. Na próxima quinta-feira (24), haverá distribuição de antenas corta-pipa para motociclistas e uma simulação de um acidente de grandes proporções na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio).