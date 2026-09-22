Unidade terá atividades para incentivar a acessibilidade, a autonomia e o respeito às singularidades - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Unidade terá atividades para incentivar a acessibilidade, a autonomia e o respeito às singularidadesFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/09/2026 14:49

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, unidade da rede pública de Educação de Volta Redonda voltada para pessoas cegas, surdo-cegas e com baixa visão, abriu na tarde dessa segunda-feira, dia 21, a Semana da Valorização da Pessoa, da Diversidade e da Inclusão 2026. As atividades, que acontecem até sexta-feira, dia 25, tem como objetivo promover a sensibilização, formação e divulgação sobre a deficiência visual, fortalecendo a cultura da acessibilidade, da autonomia e da participação social, além de ampliar o diálogo entre a escola, as famílias, os profissionais da educação e a comunidade.

A diretora da Escola Hilton Rocha, Vera Lúcia Ferreira Cruz, afirmou que o tema “Além da visão: acessibilidade, autonomia, participação e respeito às singularidades” será abordado durante toda a semana.

“Falar de inclusão é falar de pessoas. Pessoas com histórias, sonhos, talentos, possibilidades e diferentes formas de aprender, de se comunicar e participar do mundo. Ir além da visão é olhar além das limitações e reconhecer potencialidades. Precisamos compreender que acessibilidade é fundamental para que todos possam aprender, participar, exercer sua autonomia. E sabemos que essa construção não acontece somente dentro da escola. Ela precisa estar presente na família, nos espaços públicos, na cultura, no trabalho, no lazer, em todos os lugares. Por isso, esta semana é um convite ao diálogo, à formação e à transformação de atitudes”, disse Vera Lúcia.

Ela acrescentou que a programação inclui oficinas, rodas de conversa e apresentações, além de uma exposição permanente de materiais acessíveis, do Sistema Braille, de recursos de tecnologia assistiva, produções pedagógicas dos professores e alunos da escola, além do Soroban – instrumento mecânico de cálculo que ajuda no ensino da matemática. “Cada encontro foi pensado para ampliar conhecimentos, compartilhar experiências e ampliar os olhares das pessoas para a inclusão.”

O aluno Edson Aparecido Guimarães, que é morador do bairro Roma e tem baixa visão, contou que as pessoas ainda se surpreendem quando o vê caminhando sozinho, pegando ônibus, levando a vida normalmente. “Por isso, sei que é muito importante divulgar a questão da inclusão para toda a comunidade.”

Joel Caetano, que mora no bairro 207, também estuda na Hilton Rocha e sugeriu que eventos deste tipo sejam realizados periodicamente. “Quanto mais pessoas estiverem comprometidas com a inclusão, melhor.”

Raoni Campbell de Oliveira já foi aluno da escola especializada e hoje dá aulas na unidade. Ele vai abrir o último dia de atividades com número musical, tocando flauta.

“Acredito na importância da Escola Hilton Rocha, tanto para crianças cegas quanto para quem vai perdendo a visão durante a vida. Aqui começamos a ter visão de mundo e quais recursos temos para crescer e interagir dentro dele. É muito bom para mim, que me beneficiei do aprendizado aqui, hoje, poder repassar esse conhecimento”, disse Raoni, que ensina tecnologia – celular ou computador. “Tudo está dentro do celular hoje em dia. Aprender a mexer e utilizar o aparelho é fundamental para a autonomia, vida social, exercer a cidadania, fazer compras, para tudo.”

Programação aberta à comunidade

A Semana da Valorização da Pessoa, da Diversidade e da Inclusão 2026 da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha abriu no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. As atividades seguem nesta terça-feira, dia 22, com palestra com professor especializado em educação inclusiva e oficina de Braille e Soroban.

Na quarta-feira, dia 23, as atividades acontecem em dois turnos, às 8h e às 13h, e serão divididas entre palestras e a oficina “Leitura para todos: da leitura à produção de audiolivros”; na quinta-feira, dia 24, haverá palestras e roda de conversa a partir das 8h; e na sexta-feira, dia 25, além de palestras, terá “contação de causos” e música com o professor Raoni Campbell, que abre a programação do dia, e com o professor Bruno Marcondes Guimarães, que fecha a semana.

Todas as atividades acontecem no endereço provisório da Escola Hilton Rocha, na Rua 56, número 31, Aterrado (antigo prédio da Secretaria Municipal de Saúde).