O suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

O suspeito foi levado para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 22/09/2026 15:03





Segundo as informações repassadas pela corporação, o trabalho de localização do suspeito começou por meio do cruzamento de dados entre as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade e a troca de informações entre as diferentes forças de segurança que atuam no município. Foi esse trabalho conjunto que permitiu às equipes identificar o momento exato em que o veículo registrado em nome do condenado entrou em Volta Redonda, dando início às diligências que resultariam na prisão horas depois.



Com as orientações de monitoramento sendo repassadas em tempo real pelo setor de inteligência da Guarda Municipal, agentes da corporação iniciaram uma diligência pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, mais conhecida como Beira-Rio, uma das principais vias de acesso e circulação da cidade. A ação permitiu que os guardas municipais conseguissem interceptar o automóvel nas proximidades da entrada da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), um dos pontos de grande movimentação na região.



Durante a abordagem ao veículo, os agentes confirmaram junto aos sistemas a validade da ordem judicial de prisão contra o homem, expedida pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). De acordo com o que consta no documento judicial, o suspeito havia sido condenado anteriormente pelo crime de falsificação de moeda e possuía, na ocasião da prisão, uma pena restante de sete anos a ser cumprida em regime semiaberto.



Após a confirmação da ordem e o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido pelos agentes até a 93ª Delegacia de Polícia, unidade responsável por formalizar a ocorrência. No local, foram registrados todos os procedimentos cabíveis referentes à prisão, e o suspeito permaneceu detido nas dependências da unidade policial, aguardando os trâmites necessários para a sua transferência ao sistema prisional do estado. Um homem de 67 anos foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) na tarde dessa segunda-feira (21). Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de falsificação de moeda, e a detenção foi resultado de uma ação coordenada entre o Setor de Inteligência da GMVR e policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia.Segundo as informações repassadas pela corporação, o trabalho de localização do suspeito começou por meio do cruzamento de dados entre as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade e a troca de informações entre as diferentes forças de segurança que atuam no município. Foi esse trabalho conjunto que permitiu às equipes identificar o momento exato em que o veículo registrado em nome do condenado entrou em Volta Redonda, dando início às diligências que resultariam na prisão horas depois.Com as orientações de monitoramento sendo repassadas em tempo real pelo setor de inteligência da Guarda Municipal, agentes da corporação iniciaram uma diligência pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, mais conhecida como Beira-Rio, uma das principais vias de acesso e circulação da cidade. A ação permitiu que os guardas municipais conseguissem interceptar o automóvel nas proximidades da entrada da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), um dos pontos de grande movimentação na região.Durante a abordagem ao veículo, os agentes confirmaram junto aos sistemas a validade da ordem judicial de prisão contra o homem, expedida pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). De acordo com o que consta no documento judicial, o suspeito havia sido condenado anteriormente pelo crime de falsificação de moeda e possuía, na ocasião da prisão, uma pena restante de sete anos a ser cumprida em regime semiaberto.Após a confirmação da ordem e o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido pelos agentes até a 93ª Delegacia de Polícia, unidade responsável por formalizar a ocorrência. No local, foram registrados todos os procedimentos cabíveis referentes à prisão, e o suspeito permaneceu detido nas dependências da unidade policial, aguardando os trâmites necessários para a sua transferência ao sistema prisional do estado.

Ação conjunta



A ação é destacada pela Guarda Municipal como um exemplo do resultado obtido a partir da integração entre as diferentes forças de segurança que atuam na cidade, especialmente no que diz respeito ao uso de tecnologia de monitoramento urbano como ferramenta auxiliar na localização de foragidos e no cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça. Segundo a corporação, esse tipo de articulação tem se mostrado eficiente para agilizar o cumprimento de decisões judiciais e reforçar a sensação de segurança na população local.



Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias do crime de falsificação de moeda pelo qual o homem foi condenado originalmente, nem sobre o processo judicial que resultou na expedição do mandado de prisão cumprido nesta segunda-feira. Não conseguimos contato com a defesa do suspeito.