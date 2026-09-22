Mobi-Rio abriu o processo seletivo para 63 vagas temporárias - Divulgação

Mobi-Rio abriu o processo seletivo para 63 vagas temporáriasDivulgação

Publicado 22/09/2026 11:34

A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio) está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais que vão atuar no sistema BRT do Rio. O edital nº 020/2026 prevê 63 vagas temporárias para diferentes funções, com salários que variam de R$ 1.739,12 a R$ 3.592,09.