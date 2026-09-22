Mobi-Rio abriu o processo seletivo para 63 vagas temporáriasDivulgação
As inscrições começam nesta terça-feira (22) e podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (28), exclusivamente pela internet. O processo seletivo é voltado para candidatos com níveis fundamental incompleto, médio e técnico, de acordo com os requisitos de cada cargo.
Entre as oportunidades estão as funções de ajudante de lanterneiro, apontador, eletricista predial, eletricista veicular, lanterneiro, mecânico, mecânico alinhador, mecânico de refrigeração veicular, mecânico de suspensão, mecânico montador, mecânico socorrista e mecânico valista.
Também há vagas para técnico em manutenção de refrigeração predial e técnico em manutenção eletromecânica predial. A maior quantidade de oportunidades é para mecânico, com 21 vagas, seguida por eletricista veicular, com dez, mecânico de refrigeração veicular, com oito, mecânico alinhador, com sete, e lanterneiro, com seis.
Os contratados terão direito a vale-alimentação de R$ 700, além de plano odontológico e auxílio-transporte. O vínculo será por tempo determinado, conforme as regras estabelecidas no edital.
A seleção inclui análise curricular. Para parte das funções, também estão previstas outras etapas, como teste prático e, nos cargos técnicos, avaliação teórica, de acordo com as exigências de cada vaga.
Os interessados devem consultar o edital nº 020/2026 para verificar os requisitos específicos de cada função e a documentação necessária para a inscrição.
As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site oficial da Mobi-Rio.
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