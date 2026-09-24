Esposa de videomaker morto em acidente com Rick lamenta perda - Reprodução Instagram

Esposa de videomaker morto em acidente com Rick lamenta perdaReprodução Instagram

Publicado 24/09/2026 20:55 | Atualizado 24/09/2026 20:57

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“Meu grande amor, meu príncipe, meu pretinho, era assim que eu te chamava e de todas as declarações que já te fiz, essa tem sido a mais dolorida. Meu pretinho, que desespero imaginar a minha vida sem você, como tem sido difícil aceitar sua partida”, escreveu.Kelly também destacou que conheceu Paulo antes de ele se tornar conhecido profissionalmente como filmmaker. Segundo ela, ao longo dos anos, os dois passaram por diferentes fases juntos, até o casamento.“Hoje, o mundo te conhece como o Paulo, filmmaker, mas desde 2019, eu te conheço como o Paulo amigo, namorado, noivo, meu esposo e o homem que seria o pai dos meus neguinhos”, afirmou.Na homenagem, a psicóloga ainda falou sobre a dedicação do marido ao trabalho e às pessoas próximas. Ela relatou que Paulo passou por diferentes empregos e, em algumas oportunidades, teria enfrentado situações de desvalorização profissional.“Trabalhou como um CLT em um contrato de PJ em várias agências, sofrendo diversas situações de assédio moral, racismo, para além da desvalorização do trabalho”, contou.Segundo Kelly, Paulo acumulava diferentes funções durante os trabalhos, mesmo quando recebia por atividades de menor responsabilidade. “Atuava em diversas áreas, ganhando como um assistente, mesmo entregando um trabalho impecável, desde ser social mídia enquanto gravava, até carregar cadeiras ao final de cada evento”, relatou.Ao final da publicação, Kelly destacou as características que mais admirava no marido e afirmou que ele continuará sendo uma referência importante em sua vida.“Você foi o homem mais generoso que conheci”, escreveu. Ela também afirmou que Paulo a ensinava com “uma paciência absurda” e que ele “é e pra sempre será o homem dos sonhos”.