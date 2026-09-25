Flamengo será representado na Messi Cup pelo time sub-15 - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo será representado na Messi Cup pelo time sub-15Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 25/09/2026 14:56

O Flamengo divulgou detalhes do planejamento para a disputa da Messi Cup , torneio das divisões de base organizado pelo astro argentino que será disputado em Fort Lauderdale, Estados Unidos, entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro. O Rubro-Negro utilizará a equipe sub-15 na competição, que reúne alguns dos principais times do futebol mundial.

Apesar do campeonato ser sub-16, a equipe carioca será representada por atletas do sub-15, nascidos em 2011. O regulamento ainda permite a inscrição de dois jogadores nascidos em 2010.

A delegação do Flamengo vai viajar em 23 de outubro e chegará aos Estados Unidos no dia 24. O time ficará hospedado em Hollywood Beach, a cerca de 10 a 15 minutos do Centro de Treinamento do Inter Miami, onde serão realizados todos os jogos do torneio. O retorno ao Brasil está previsto para 2 de novembro.

O coordenador de processos do futebol de base do Flamengo, José Rodrigo, afirmou que o time buscará o título, mas o objetivo principal é dar aos jovens "vivência". "Claro que estão treinando e nos preparando para competir e buscar o título, mas o que os meninos vão levar dessa viagem vai muito além do resultado final da competição."

Entenda o regulamento da competição

As 16 equipes serão divididas em quatro grupos de quatro clubes. Os adversários da primeira fase ainda não estão definidos. A estreia está marcada para o dia 25 de outubro.

Após três partidas na fase de grupos, os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final da Copa Ouro, enquanto os dois últimos disputam as quartas da Copa Prata. Na sequência, serão disputadas as semifinais e finais de cada competição.

Sobre o torneio

A lista de times que vão brigar pela taça conta com gigantes europeus, como Barcelona, Manchester City, Arsenal e Inter de Milão. Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle e Newell’s Old Boys, o time onde Messi jogou nas categorias de base, também representam o futebol sul-americano. Esta será a segunda edição da Messi Cup, que estreou em 2025 e foi vencida pelo River Plate.

Confira todos os participantes da Messi Cup 2026

-Ajax (Holanda)

-Arsenal (Inglaterra)

-Atlético de Madrid (Espanha)

-Barcelona (Espanha)

-Benfica (Portugal)

-Boca Juniors (Argentina)

-Chelsea (Inglaterra)

-Flamengo (Brasil)

-Independiente del Valle (Equador)

-Inter de Milão (Itália)

-Inter Miami (Estados Unidos)

-Manchester City (Inglaterra)

-Newell’s Old Boys (Argentina)

-Palmeiras (Brasil)

-River Plate (Argentina)

-UÈ Cornella (Espanha)