Gabriel Bortoleto é um dos representantes da Audi, ao lado de Nico Hülkenberg - Divulgação / Audi

Gabriel Bortoleto é um dos representantes da Audi, ao lado de Nico HülkenbergDivulgação / Audi

Publicado 25/09/2026 15:14





Se nos treinos livres ele conseguiu figurar próximo dos dez primeiros mais rápidos, no qualy a situação foi diferente. E este novo panorama aconteceu mesmo com a equipe levando um grande pacote de atualizações aerodinâmicas para a etapa do Azerbaijão.



"Muito estranho. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", afirmou o piloto tentando achar algo que justificasse o rendimento abaixo do esperado. Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira (25) para esquecer no GP do Azerbaijão. O brasileiro foi eliminado no Q1 do treino classificatório , ao registrar o 17º melhor tempo, e viu o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg terminar logo atrás. O resultado marcou a primeira vez que os dois carros da Audi foram eliminados simultaneamente na primeira fase de uma classificação na temporada.Se nos treinos livres ele conseguiu figurar próximo dos dez primeiros mais rápidos, no qualy a situação foi diferente. E este novo panorama aconteceu mesmo com a equipe levando um grande pacote de atualizações aerodinâmicas para a etapa do Azerbaijão."Muito estranho. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", afirmou o piloto tentando achar algo que justificasse o rendimento abaixo do esperado.





Sobre a eliminação dos dois carros no Q1, ele não conseguiu achar uma explicação para a performance apresentada no Circuito de Baku. "Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Não esperava que isso acontecesse neste ano (a saída precoce dos dois carros no qualy). É a primeira vez que não temos ritmo", afirmou.



Na classificação do Mundial de pilotos, que é liderada com folga pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 292 pontos, Bortoleto figura na 14ª colocação, com dez pontos. Hülkenberg vem logo atrás, ocupa o 15º lugar e soma sete pontos.



Sobre a corrida deste sábado, ele prevê dificuldades. "Nosso ritmo infelizmente não é dos melhores, mas não quero falar que é impossível. Acho que temos de tentar fazer uma boa corrida", afirmou o piloto brasileiro. Leia mais: CEO da Audi confirma permanência de Gabriel Bortoleto para 2027 Sobre a eliminação dos dois carros no Q1, ele não conseguiu achar uma explicação para a performance apresentada no Circuito de Baku. "Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Não esperava que isso acontecesse neste ano (a saída precoce dos dois carros no qualy). É a primeira vez que não temos ritmo", afirmou.Na classificação do Mundial de pilotos, que é liderada com folga pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 292 pontos, Bortoleto figura na 14ª colocação, com dez pontos. Hülkenberg vem logo atrás, ocupa o 15º lugar e soma sete pontos.Sobre a corrida deste sábado, ele prevê dificuldades. "Nosso ritmo infelizmente não é dos melhores, mas não quero falar que é impossível. Acho que temos de tentar fazer uma boa corrida", afirmou o piloto brasileiro.