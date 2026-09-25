Gabriel Bortoleto é um dos representantes da Audi, ao lado de Nico HülkenbergDivulgação / Audi
Se nos treinos livres ele conseguiu figurar próximo dos dez primeiros mais rápidos, no qualy a situação foi diferente. E este novo panorama aconteceu mesmo com a equipe levando um grande pacote de atualizações aerodinâmicas para a etapa do Azerbaijão.
"Muito estranho. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", afirmou o piloto tentando achar algo que justificasse o rendimento abaixo do esperado.
Sobre a eliminação dos dois carros no Q1, ele não conseguiu achar uma explicação para a performance apresentada no Circuito de Baku. "Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Não esperava que isso acontecesse neste ano (a saída precoce dos dois carros no qualy). É a primeira vez que não temos ritmo", afirmou.
Na classificação do Mundial de pilotos, que é liderada com folga pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 292 pontos, Bortoleto figura na 14ª colocação, com dez pontos. Hülkenberg vem logo atrás, ocupa o 15º lugar e soma sete pontos.
Sobre a corrida deste sábado, ele prevê dificuldades. "Nosso ritmo infelizmente não é dos melhores, mas não quero falar que é impossível. Acho que temos de tentar fazer uma boa corrida", afirmou o piloto brasileiro.
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