José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/09/2026 20:30

José Boto falou sobre a possibilidade de reecontrar o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Além disso, elogiou Abel Ferreira por sua resiliência e disse que almeja ver uma final entre ele e Jardim, seus conterrâneos. O dirigente Rubro-Negrofalou sobre a possibilidade de reecontrar o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Além disso, elogiou Abel Ferreira por sua resiliência e disse que almeja ver uma final entre ele e Jardim, seus conterrâneos.

"Seria muito especial. Gostaria que se repetisse e que, desta vez, voltasse outra vez para nós, para o Leonardo (Jardim), e que o Abel ficasse mais um ano sem ganhar. Ele já ganhou bastante e tem um currículo invejável no Brasil", disse o português, brincando com o técnico do potencial adversário.

Além disso, Boto elogiou o comandante rival, ressaltando sua imensa resiliência e longevidade no futebol brasileiro.

"Vou-lhes dizer uma coisa: depois de dois anos no Brasil, alguém aguentar seis (anos) como ele aguentou, é preciso ter uma resiliência muito grande. Tiro o chapéu por isso", concluiu José Boto.

Dominância na Libertadores



Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram na final da Libertadores duas vezes, com um título para cada lado. O Alviverde conquistou primeiro, em 2021, pelo placar de 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação, após falha de Andreas Pereira. Quatro anos depois, o Rubro-Negro conquistou sua "vingança" e venceu por 1 a 0, com cabeçada de Danilo em escanteio.

Na história da competição, já aconteceram reedições de finais. Porém nunca ocorreu de as mesmas equipes se enfrentarem três vezes na decisão. Ou seja, caso ocorra, será um feito inédito.

Nos últimos anos, a dominância das equipes foi absoluta dentro do torneio continental, das últimas oito edições, em apenas duas nenhuma das equipes jogou a decisão.

Caminho para a final

De um lado, o Mais Querido vai encarar o Estudiantes, equipe argentina que eliminou o Corinthians na última fase. O Flamengo vem de classificação sobre o Del Valle, com 3 a 1 no agregado, sem contar que, na segunda partida, a equipe jogou com um a menos durante os últimos 25 minutos.

Do outro lado, o Palmeiras encara o Fluminense. Nas quartas de finais, o Alviverde se classificou contra a LDU, depois de empatar por 3 a 3 no agregado e vencer o duelo nos pênaltis, com duas defesas do goleiro Carlos Miguel.

Mesmo com os adversários complicados, as duas equipes são consideradas favoritas em seus respectivos jogos.