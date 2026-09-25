Oscar comemora gol pela Seleção na Copa do Mundo de 2014 - Odd Andersen / AFP

Oscar comemora gol pela Seleção na Copa do Mundo de 2014Odd Andersen / AFP

Publicado 25/09/2026 20:59

Camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o meia Oscar quase assinou com o Flamengo em 2022 . Então jogador do Shanghai Port, da China, ele passou seis meses morando no Brasil em virtude da pandemia. No período, o atleta manifestou interesse em assinar vínculo curto com o Rubro-Negro e chegou a negociar com Marcos Braz, diretor de futebol do clube na época.

"Fiquei muito próximo (de jogar no Flamengo) na época da pandemia, foi uma pandemia bem pesada na China. Daí eu queria vir para o Brasil porque a família queria estar aqui. Estávamos todos trancados lá, daí o clube liberou para ficar seis meses aqui no Brasil. Aí eu falei 'ficar seis meses parado é f*'. Então, comecei a conversar com o Flamengo, era o Marcos Braz na época, que tem amizade com o (empresário) Bertolucci: 'pô, fica aqui, Oscar, treinando com a gente. Fique seis meses com a gente", contou Oscar, em entrevista ao "Charla Podcast".



As negociações do meia com o Mais Querido aconteceram no meio do ano, entre julho e agosto, e na ocasião o atleta até chegou a vestir o Manto Sagrado em foto viralizada.

Oscar tira foto com a camisa do Flamengo em 2022 Reprodução

Na época, depois da demissão do técnico Paulo Sousa, a equipe carioca já havia embalado boa sequência sob comando de Dorival Júnior. O apelo da proposta, que faria Oscar não só voltar ao país natal, como se juntar a uma equipe estrelada, assustou o Shanghai, que tratou de impedi-lo.

"Passei isso para o meu clube. Era a época boa do Flamengo, tinha um time bem legal, seria legal para mim. Mas aí o meu clube falou 'não, não dá. Vai que você gosta, né?'. Eu tinha mais três anos de contrato lá, então eles falaram que preferiam que eu ficasse sem fazer nada. Não queria brigar com eles, pois tinha contrato. Mas quase deu certo, quase assinei por seis meses, mas acabou não indo para a frente. Eu tinha amigos lá, como o David Luiz, Filipe Luís, Dorival Júnior… Eles forçaram para eu ir, quase deu certo. Uma pena", completou o ex-camisa 10 da Seleção.



Sem Oscar, que voltou ao Shanghai ainda naquele ano e só retornaria ao Brasil em 2025, para se aposentar no São Paulo, o Flamengo viveu segundo semestre brilhante. Com Pedro e Gabigol vivendo grande fase como dupla de ataque, o Mais Querido se sagrou campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians, e da Libertadores, sobre o Athletico-PR.