Brian Schottenheimer, técnico do Dallas Cowboys - Divulgação / Dallas Cowboys

Brian Schottenheimer, técnico do Dallas CowboysDivulgação / Dallas Cowboys

Publicado 25/09/2026 19:11 | Atualizado 25/09/2026 19:26

O técnico do Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, elogiou a estrutura do Flamengo durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25), a poucos dias do duelo contra o Baltimore Ravens, pela NFL , que acontecerá neste domingo (27), no Maracanã. Em coletiva no CT Ninho do Urubu, onde a equipe treinou, o comandante também falou da pressão no dia a dia do futebol americano.

"Eu acho que quando você passa pelos portões você vê que é obviamente um clube de futebol bem consolidado. É assim que estamos acostumados. Quando você falou sobre a pressão, com certeza há pressão para todas as equipes da NFL, cada time de futebol profissional... o mundo todo assiste ao que fazemos. O mundo olha para nós e critica e eles devem criticar. Os fãs que amam e se preocupam com sua equipe devem fazer isso", disse.

Ao ser questionado sobre a qualidade do gramado do Maracanã, criticado por jogadores do Flamengo, Brian afirmou que espera o melhor. "É tudo parte do processo. Não tenho dúvidas que o campo estará ótimo. Eles estão trabalhando nisso. Nossos jogadores estarão prontos", disse.

O técnico ainda ressaltou os desafios em fazer uma partida internacional. "O quanto vão dormir, o que vão comer, como vão se preparar… Começamos a discutir sobre isso logo quando os jogadores voltaram das férias. Certamente há desafios em um jogo internacional. Estaremos no estádio amanhã, acho isso importante. Eles poderão entender como é o vestiário, como é ir até o campo. Isso é importante nos estádios da NFL, os jogadores sabem como funciona quando vão em outros estádios", explicou, conforme o 'ge'.

Parceria entre Flamengo e Dallas Cowboys

Após as atividades no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, jogadores do Flamengo e do Dallas Cowboys trocaram uniformes, em registro publicado pela franquia nas redes sociais. No vídeo, Emerson Royal e Léo Ortiz cumprimentam jogadores da equipe norte-americana.

obrigado



thanks for hosting our practice @Flamengo pic.twitter.com/30H1ft1Z2Q — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 25, 2026

Veja detalhes sobre a partida

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam neste domingo, no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. O duelo começa às 17h25.

Ambas as equipes venceram na estreia, mas perderam na segunda rodada e têm uma vitória e uma derrota antes do primeiro jogo da temporada regular da liga. Fora dos playoffs na última temporada, os times tentam virar a página e buscam fortalecer o trabalho em torno dos quarterbacks Lamar Jackson e Dak Prescott.