Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Bap diz que fim das bets pode causar prejuízo de R$ 400 mi ao Flamengo
Presidente do Rubro-Negro afirmou que medida atingiria não apenas o futebol do clube, mas também os esportes olímpicos
Ex-meia do Brasil lembra negociação com o Flamengo: 'Quase deu certo'
Jogador, que chegou a vestir a camisa 10 da Seleção, passou meses no Brasil durante a pandemia e esteve perto de se juntar ao Rubro-Negro
Boto projeta reencontro com Palmeiras na final da Libertadores
Esta seria a terceira edição do torneio na década em que os rivais se encontrariam na final, o que seria um feito inédito na história
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Gianluca Prestianni recebeu punição por conduta discriminatória depois de partida entre Real e Benfica pela Liga dos Campeões
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Léo Ortiz, de 30 anos, mostrou boa desenvoltura com a bola no pé e também com o inglês em conversa com atleta do Baltimore Ravens
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