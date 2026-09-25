Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/09/2026 16:59

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que uma possível proibição do mercado de apostas esportivas no Brasil traria um prejuízo milionário ao Rubro-Negro. Em entrevista à 'CNN' concedida nesta sexta-feira (25), horas após o clube publicar uma nota criticando a proposta , o mandatário argumentou que a medida prejudicaria, além do futebol, os esportes olímpicos.

"Isso traria impactos desastrosos para o Flamengo como um todo, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos. A gente estima que as perdas imediatas de receita para o ano que vem sejam de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões e, sem um preparo prévio, é absolutamente impossível que você consiga estancar essa sangria", disse.

O Flamengo tem a Betano como patrocinadora máster desde agosto de 2025. Na época, o acordo foi divulgado pelo clube como o "maior contrato de parceria do futebol brasileiro". O Rubro-Negro e a plataforma, no entanto, não divulgaram os valores oficialmente.

Bap também fez uma estimativa de que o futebol brasileiro deve perder, no ano que vem, "alguma coisa em torno de R$ 2,5 bilhões".

Flamengo se manifesta

Mais cedo, o Flamengo publicou uma nota questionando a possibilidade de proibição das bets e afirmou que a medida poderia "atingir em cheio o futebol brasileiro".

"O Brasil levou anos discutindo como regulamentar as apostas esportivas. O Congresso aprovou, o governo regulamentou, empresas pagaram para operar legalmente no país, fizeram investimentos e passaram a cumprir regras de fiscalização, tributação e proteção ao consumidor. Não se pode criar uma regra, levar empresas e instituições a assumir compromissos com base nela e, de um dia para o outro, mudar todo o marco regulatório", aponta o comunicado.

No texto, o Flamengo opinou que se existem problemas, "as regras precisam ser aperfeiçoadas", mas que há uma "diferença fundamental" entre "aperfeiçoar uma regulamentação e simplesmente desmontá-la" e que isso é uma "questão de insegurança jurídica".

Proibição das bets

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante comício em Maceió, Alagoas, nesta quinta-feira (24), que irá acabar com as bets antes que as empresas de apostas "acabem com o Brasil". O mandatário revelou que fará "anúncios importantes sobre o tema" nesta sexta-feira.

Como mostrou o 'Estadão', Lula vai anunciar a restrição total da atividade das bets no Brasil em uma cerimônia em São Paulo ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, a nove dias das eleições presidenciais.

* Com informações do Estadão Conteúdo