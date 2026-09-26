Valencia em treino do FlamengoAdriano Fontes/CRF
Flamengo não se preocupa com começo tímido de reforço e prega cautela
Atacante, de 23 anos, entrou em campo em apenas um partida desde que chegou; equatoriano tem contrato até dezembro de 2031
Defensores do Flamengo 'tietam' e trocam camisas com astros da NFL
Dallas Cowboys utilizou o CT do Ninho do Urubu para realizar treinamentos; Léo Ortiz e Emerson Royal são fãs de futebol americano
Flamengo não se preocupa com começo tímido de reforço e prega cautela
Atacante, de 23 anos, entrou em campo em apenas um partida desde que chegou; equatoriano tem contrato até dezembro de 2031
Ex-meia do Brasil lembra negociação com o Flamengo: 'Quase deu certo'
Jogador, que chegou a vestir a camisa 10 da Seleção, passou meses no Brasil durante a pandemia e esteve perto de se juntar ao Rubro-Negro
Boto projeta reencontro com Palmeiras na final da Libertadores
Esta seria a terceira edição do torneio na década em que os rivais se encontrariam na final, o que seria um feito inédito na história
Técnico do Dallas Cowboys elogia Flamengo: 'Clube bem consolidado'
Brian Schottenheimer deu coletiva no CT Ninho do Urubu dias antes da partida contra o Baltimore Ravens, que será no domingo (27)
Boto diz que argentino que insultou Vini Jr teria vaga no Flamengo
Gianluca Prestianni recebeu punição por conduta discriminatória depois de partida entre Real e Benfica pela Liga dos Campeões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.