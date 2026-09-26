Valencia em treino do Flamengo - Adriano Fontes/CRF

Valencia em treino do FlamengoAdriano Fontes/CRF

Publicado 26/09/2026 15:10

Reforço do Flamengo para a temporada, Anthony Valencia, de 23 anos , fez apenas um jogo pelo clube carioca na vitória sobre o Remo, pelo Brasileiro. Apesar do começo tímido do equatoriano, o Rubro-Negro prega cautela e crê na evolução do jovem. As informações são do portal "GE".

Internamente, a avaliação é que Valencia realmente teria um começo mais tímido por conta do período de adaptação ao Flamengo. A compreensão que já foi, inclusive, verbalizada pro Leonardo Jardim, é de que o atacante precisa ter sua situação gerida gradualmente.

O Rubro-Negro também entende que a concorrência no elenco dificulta as oportunidades para Valencia neste momento. Jogadores mais experientes e adaptados como Plata, Carrascal, Luiz Araújo e até Lucas Paquetá podem atuar pelo setor.

Porém, a compreensão por parte do Flamengo é de que Anthony Valencia poderá ser titular do Flamengo em até médio prazo. Mesmo sem oportunidades, o jovem foi convocado por Marcelo Gallardo para defender a seleção equatoriana na atual Data Fifa.

Valencia vinha sendo utilizado como reserva de Gonzalo Plata na Copa do Mundo. Desta vez, o atacante, de 25 anos, acabou sendo cortado por lesão. A boa relação com o compatriota também é considerada um ponto positivo para o desenvolvimento do jovem.

"Conversamos, temos uma relação muito boa e será muito importante ter um compatriota como companheiro. Sei que o Gonzalo (Plata) já fez muito coisa pelo Flamengo e eu espero assim como ele também conseguir realizar", contou.

Em sua chegada ao Flamengo no começo do mês, Valencia deixou claro que ficou bastante entusiasmado com a proposta de defender o Rubro-Negro.

"No meu caso não pensei duas vezes. Conversei claro com meus familiares, mas vi o Flamengo como uma oportunidade incrível. Acredito que cheguei aqui para construir muitas coisas, fazer história nesse clube tão grande", disse.

O Flamengo pagou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) ao Royal Antwerp, da Bélgica, para contratar o atacante Anthony Valencia. O atacante, de 23 anos, assinou contrato com até dezembro de 2031.