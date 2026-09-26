Emerson Royal com Dak Prescott - Divulgação/Dallas Cowboys

Emerson Royal com Dak Prescott Divulgação/Dallas Cowboys

Publicado 26/09/2026 16:51

Vivendo clima de NFL, o Rio de Janeiro também tem visto os jogadores de seus grandes clubes empolgados com o evento. O zagueiro Léo Ortiz e o lateral-direito Emerson Royal, ambos do Flamengo, acompanharam o treino do Dallas Cowboys, e "tietaram" os atletas da franquia do Texas.

"Hoje é o meu dia de fã. Estar com esses caras, que eu acompanho muito e é do esporte que eu mais gosto de assistir, é muito louco. Ainda mais aqui no Flamengo. São jogadores que eu admiro para caramba e gosto muito de assistir. Todos foram muito humildes e gente boa. Foi tudo muito legal mesmo, realizei um sonho. Agora vou botar essas camisas na parede de casa. Minha coleção está aumentando", afirmou o zagueiro.

O Cowboys usou o Ninho do Urubu para treinar nesta sexta-feira e os dois acompanharam de perto a atividade. Léo Ortiz e Emerson Royal trocaram camisas com alguns jogadores, como Dak Prescott, Von Miller e CeeDee Lamb.

O Flamengo também tem profissionais envolvidos com o evento da NFL. O cardiologista Luiz Macedo e o ortopedista Fernando Sassaki, do departamento médico profissional do clube, foram contratados temporariamente pela liga para atuar durante a passagem das equipes pelo país. Luiz está executando a função de coordenador do DM da NFL, enquanto Sassaki é o médico responsável pela franquia do Texas. Os profissionais das próprias franquias acompanham as equipes normalmente, mas não possuem licença para atuar no Brasil.

O Rio de Janeiro irá receber no próximo domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília). A cidade tem recebido diversos eventos para aquecimento para o grande duelo.

No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.