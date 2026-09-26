Maracanã recebe evento da NFL - AFP

Maracanã recebe evento da NFLAFP

Publicado 26/09/2026 14:52

gramado do Maracanã foi alvo de bastante críticas antes do evento entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL, que irá acontecer neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília). Porém, a situação está sob controle. Nick Pappas, dirigente da liga de futebol norte-americano, garantiu neste sábado (26), véspera da partida, que o "tapete" do "Maior do Mundo" não será um problema.

"Tivemos um inspetor independente que veio, caminhou comigo e com um membro da NFLPA (Associação de Jogadores Profissionais da NFL). Eles estiveram aqui ontem, fizeram testes no campo. As coisas estão checadas. Fizemos algumas melhorias adicionais no gramado. Foram coisas que levamos à Associação de Jogadores, coisas que iríamos fazer, como iríamos encarar o clima e como estamos melhorando a superfície. Queremos deixar todos cientes de que não há motivos para preocupação. Também estamos em contato com os clubes há meses", disse ele, que é diretor de operações de gramados da liga de futebol americano.

Ao longo da última semana antes do evento, a NFL e o Maracanã fizeram um trabalho conjunto para melhorar a qualidade do gramado. Foi aplicada fibra sintética, com o objetivo de aumentar a resistência e a segurança do campo. A liga norte-americana também ficou responsável pela pintura típica dos jogos de futebol americano, com as linhas das jardas e os nomes de Cowboys e Ravens nas end zones.

O Rio de Janeiro viveu uma semana inteira em clima de NFL. O CT do Flamengo recebeu os atletas do Dallas Cowboys, enquanto o do Botafogo recebeu os atletas do Baltimore Ravens. O campo do Ninho do Urubu foi elogiado em termos de qualidade durante a vistoria da NFL. O Dallas Cowboys pediu ao Rubro-Negro apenas a cessão do campo e utilizou somente um dos que geralmente são usados pela equipe profissional. A franquia não fez utilização da área da academia, fisioterapia ou outras instalações do centro de treinamento.

Nas redes sociais, o Baltimore Ravens divulgou imagens da delegação fazendo reconhecimento do gramado do CT Lonier. Além disso, também postaram os atletas durante o treino e destacaram as "instalações incríveis no Brasil". A franquia também agradeceu ao Botafogo por ceder o espaço: "Treinando entre montanhas, obrigado pelas hospitalidades Botafogo",

O Rio de Janeiro irá receber no próximo domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília). A cidade tem recebido diversos eventos para aquecimento para o grande duelo.



No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.