Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
Em entrevista coletiva, durante a realização dos treinos no GP do Azerbaijão, Binotto falou sobre seus dois pilotos e confirmou a continuidade deles. Segundo o italiano, a escuderia suíça está feliz com o desempenho da dupla e que não via a necessidade de um "grande anúncio".
"Eu estou feliz com a dupla. Não temos discussões sobre o plano para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, então sabíamos que não haveria qualquer mudança. Além disso, estamos felizes com a velocidade deles, então nós nunca anunciamos de fato o que faríamos no ano que vem, porque não havia necessidade. Nossa dupla de pilotos está confirmada e estamos felizes com eles", comentou o CEO.
Gabriel Bortoleto vive sua segunda temporada na Fórmula 1. No primeiro ano, correu com as cores da Sauber, antes de a equipe ser adquirida pela Audi. Em 2025, terminou o campeonato de pilotos com 19 pontos, na 19ª colocação.
Nesta temporada, o brasileiro conquistou 10 pontos até então na competição e está na 14ª colocação, estando na frente de seu parceiro de equipe, Nico Hulkenberg, que aparece logo atrás, na 15ª posição, com 7 pontos.
Bortoleto volta às pistas neste final de semana, com o GP do Azerbaijão. O treino classificatório será nesta sexta-feira (25), às 9h, enquanto a corrida está prevista para o sábado (26), às 8h.
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