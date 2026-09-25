Zico ex- jogador do Flamengo recebeu nesta terça-feira(09), no Centro do Rio, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Candido Mendes, tornando-se o primeiro esportista a receber a honraria em 100 anos de instituição. - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Zico ex- jogador do Flamengo recebeu nesta terça-feira(09), no Centro do Rio, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Candido Mendes, tornando-se o primeiro esportista a receber a honraria em 100 anos de instituição.Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/09/2026 19:19

Em entrevista ao programa "Papo de Craque", da "TMC", o grande ídolo do Flamengo , Zico, projetou a possibilidade de acontecer um Fla-Flu na final da Copa Libertadores. Ele, inclusive, disse estar torcendo para que a decisão de fato aconteça. Na visão do craque, acima de qualquer rivalidade ou torcida pessoal, a partida seria um marco imenso para o futebol carioca.

"Pode ser (um Fla-Flu na final), tomara que seja", disse o Galinho, antes de acrescentar: "Para o futebol carioca seria um marco muito importante".

Zico e os integrantes da bancada também aproveitaram o momento para relembrar que nunca na história do clássico ocorreu um confronto em finais fora do âmbito estadual.

Inclusive, nem uma semifinal entre os rivais chegou a acontecer. O mais próximo disso foram as quartas de finais da Sul-Americana, em 2017. Naquela ocasião, o Rubro-Negro se classificou com um 4 a 3 no agregado, sendo que a partida de volta terminou 3 a 3, depois de o Tricolor abrir dois gols de vantagem.

Lembranças como torcedor

Zico também comentou sobre o Fla-Flu de 1963, considerado por muitos torcedores o maior da história. A partida é o público mais elevado já registrado em um confronto entre as duas equipes, com mais de 177 mil torcedores pagantes.

Em campo, a partida terminou 0 a 0, mas como o Rubro-Negro tinha a vantagem do empate, acabou se sagrando como o campeão daquela edição do Campeonato Carioca.

Primeira vez do clássico na Libertadores

Em toda a história da Copa Libertadores, nunca aconteceu um Fla-Flu. Porém, o confronto ficou próximo de ocorrer durante a fase de mata-mata de duas temporadas recentes.

Na edição de 2021, os clubes se enfrentariam nas semifinais caso o Flamengo batesse o Olímpia e o Fluminense passasse pelo Barcelona de Guayaquil. O Rubro-Negro se classificou com um sonoro 9 a 2 no placar agregado. Porém, o Tricolor foi eliminado com um 3 a 3, por conta do gol fora de casa. Posteriormente o Flamengo seria vice-campeão da Libertadores para o Palmeiras.

Dois anos depois, os chaveamentos bateram novamente, com a chance de o confronto ocorrer nas quartas de finais. Nesse caso, o Flamengo acabou eliminado para o Olímpia por 3 a 2 no agregado, de virada. Enquanto isso, o Fluminense passou com um 3 a 1 sobre o Argentino Juniors. Na sequência do torneio, o Tricolor se sagrou o grande campeão.