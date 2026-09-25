Zico ex- jogador do Flamengo recebeu nesta terça-feira(09), no Centro do Rio, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Candido Mendes, tornando-se o primeiro esportista a receber a honraria em 100 anos de instituição.Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia
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