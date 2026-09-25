Yuri Cesár em ação pela seleção dos Emirados ÁrabesDivulgação
“É um momento muito especial para mim e para a minha carreira. Estou nos Emirados Árabes há alguns anos e sempre procurei representar muito bem o país dentro e fora de campo. Poder vestir a camisa da seleção em uma competição oficial, depois de todo esse período vivendo aqui, é motivo de muito orgulho e uma sensação difícil de explicar. Fiquei muito feliz com a estreia e, principalmente, com a vitória da equipe. Começar uma competição dessa maneira nos dá confiança para os próximos jogos. Agora é continuar trabalhando, manter o foco e buscar ajudar a seleção da melhor maneira possível. Quero aproveitar cada oportunidade e fazer o meu melhor para representar os Emirados Árabes, que tanto fez por mim”, afirmou Yuri César.
O próximo compromisso dos Emirados Árabes Unidos será contra o Bahrein, no próximo domingo (27), novamente pela Copa do Golfo. Aos 25 anos, Yuri soma sete partidas na atual temporada, com três gols marcados, mantendo o protagonismo que construiu no Shabab Al-Ahli nos últimos anos. Desde sua chegada ao futebol emiradense, o meia se consolidou como um dos principais nomes da equipe, conquistando status de craque e ídolo do clube. A trajetória de destaque no país e a permanência desde 2021 também abriram caminho para que o jogador pudesse defender a seleção nacional.
Revelado pelo Flamengo e com passagem importante pelo Fortaleza, Yuri César já disputou 176 jogos pelo Shabab Al-Ahli, com 43 gols marcados e diversos títulos na galeria. Agora, ele busca construir uma trajetória de sucesso também na seleção dos Emirados Árabes, enquanto segue atuando pelo Shabab Al-Ahli.
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