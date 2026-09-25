Lamar Jackson treinando no CT Lonier, do Botafogo - Divulgação/Baltimore Ravens

Lamar Jackson treinando no CT Lonier, do BotafogoDivulgação/Baltimore Ravens

Publicado 25/09/2026 17:20

O Baltimore Ravens desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (25) e já iniciou os trabalhos para encarar o Dallas Cowboys, no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. A franquia utilizou o CT Lonier, do Botafogo , e fez elogios sobre a estrutura do centro de treinamento alvinegro.

Nas redes sociais, o Baltimore Ravens divulgou imagens da delegação fazendo reconhecimento do gramado do CT Lonier. Além disso, também postaram os atletas durante o treino e destacaram as "instalações incríveis no Brasil". A franquia também agradeceu ao Botafogo por ceder o espaço: "Treinando entre montanhas, obrigado pelas hospitalidades Botafogo", disse. Veja abaixo:

O Baltimore Ravens não foi o único que ficou encantado com o CT Lonier. O locutor das transmissões da franquia exaltou a beleza do local e se mostrou impressionado com a estrutura. Ele destacou que este é o "cenário de treino mais legal de todos os tempos".

Quite possibly the coolest practice setting of all time.



The Ravens are set for their final practice before the Rio Game #RavensFlock pic.twitter.com/7j9OoXiU7U — Kyle Youmans (@Kyle_Youmans) September 25, 2026

Qualidade do gramado

Contudo, alguns jornalistas americanos que optaram por acompanhar a equipe do Baltimore Ravens foram bem rigorosos e criticaram a qualidade da grama do centro de treinamento botafoguense.

"O foco está completamente no jogo de domingo, mas sinceramente eu não imagino que o Ravens vá dar o máximo de si nos treinos. Muitos buracos", garantiu o setorista Jeff Zrebiec.

Outro setorista também comentou: "O campo do Botafogo está … Não consigo imaginar muita coisa em termos de velocidade total para os Ravens", afirmou. Além disso, postou imagens apresentando as condições do gramado. Veja abaixo: