Lamar Jackson treinando no CT Lonier, do Botafogo - Divulgação/Baltimore Ravens

Lamar Jackson treinando no CT Lonier, do BotafogoDivulgação/Baltimore Ravens

Publicado 25/09/2026 21:30 | Atualizado 25/09/2026 21:32

Lamar Jackson esbanjou alegria em sua chegada no Rio de Janeiro. Duas vezes eleito MVP da NFL, o astro do Baltimore Ravens será uma das principais atrações do jogo contra o Dallas Cowboys, no domingo (27), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da liga de futebol americano. O quarterback exaltou os fãs brasileiros e fez uma analogia com o principal cartão postal da cidade.

"Para nossa torcida americana, é mais fácil nos acompanhar. Os torcedores aqui mostram muito amor e interagem conosco de um jeito diferente, porque, para eles, é muito mais difícil nos ver de perto, no estádio. É como se Jesus estivesse de braços abertos, como a estátua (Cristo Redentor). Bonito! Adorei", disse Lamar Jackson após o treino no CT Lonier, do Botafogo.

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã. Será o primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro e o terceiro no Brasil. Nos últimos dois anos, as partidas foram realizadas na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, em São Paulo. É a primeira vez de ambas franquias no país.

Em 2026, a NFL terá a sua temporada mais internacional da história. O jogo no Rio de Janeiro será o segundo fora dos Estados Unidos. No dia 11 de setembro, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams por 27 a 7, em Melbourne, na Austrália. A liga ainda vai passar por Londres, Paris, Madrid, Munique e Cidade do México. Três cidades são estreantes no calendário internacional: Melbourne, Rio de Janeiro e Paris.

Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro. A NFL tem acordo para realizar jogos no Brasil até 2030, com mais dois jogos na capital paulista e outros dois na capital carioca.