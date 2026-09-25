Lamar Jackson treinando no CT Lonier, do BotafogoDivulgação/Baltimore Ravens
Lamar Jackson exalta fãs brasileiros: 'Mostram muito amor'
Quarterback do Baltimore Ravens é uma das principais atrações do jogo contra o Dallas Cowboys, no domingo (27), no Maracanã
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