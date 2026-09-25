Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e Austrália - Saeed Khan / AFP

Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e AustráliaSaeed Khan / AFP

Publicado 25/09/2026 10:45

Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti valorizou o empate por 1 a 1 com a Austrália , nesta sexta-feira (25), em amistoso realizado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro jogo depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Rayan, de cabeça, conseguiu evitar a derrota da Seleção no último lance.

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“Não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que podíamos ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, mas reagimos depois que levamos o gol. Houve algumas coisas boas, mas faltou um pouco de acerto no último terço. Lutamos até o final. Não queríamos perder e não perdemos”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer. Temos que dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir em frente”, complementou.



O treinador reforçou que os torcedores precisam ter paciência: “Não é o início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado. A prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, que têm potencial, como Endrick e Estêvão. Vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente. Quando tivermos competições oficiais, vamos estar preparados”.



Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar os australianos mais uma vez. O novo duelo acontecerá na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a Data Fifa, a Seleção terá a Índia pela frente, no dia 3 de outubro (um sábado), às 11h, em Calcutá. “Não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que podíamos ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, mas reagimos depois que levamos o gol. Houve algumas coisas boas, mas faltou um pouco de acerto no último terço. Lutamos até o final. Não queríamos perder e não perdemos”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer. Temos que dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir em frente”, complementou.O treinador reforçou que os torcedores precisam ter paciência: “Não é o início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado. A prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, que têm potencial, como Endrick e Estêvão. Vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente. Quando tivermos competições oficiais, vamos estar preparados”.Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar os australianos mais uma vez. O novo duelo acontecerá na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a Data Fifa, a Seleção terá a Índia pela frente, no dia 3 de outubro (um sábado), às 11h, em Calcutá.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Postura da Austrália surpreendeu?: “Não, nenhuma surpresa, porque eles se defenderam muito bem. Eles estão acostumados a defender muito bem. Eles usam o contra-ataque. Nós estávamos bem posicionados, não cedemos contra-ataques e sofremos o gol em uma bola parada”.



. Esquema tático: “Jogamos com dois meio-campistas, com três meio-campistas, é uma linha que temos que seguir no futuro. Às vezes jogaremos com o sistema de hoje e podemos jogar também com três meio-campistas. São testes”.



. Importância de Rayan: “Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem a Copa do Mundo. Hoje para mim a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estêvão, que fez muito bom jogo. Rayan é parte importante do grupo”.



. Estado do gramado: “Sem dúvida foi difícil jogar em um campo assim, e esperamos ter um campo melhor para o próximo jogo”.