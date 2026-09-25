Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e AustráliaSaeed Khan / AFP
“Não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que podíamos ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, mas reagimos depois que levamos o gol. Houve algumas coisas boas, mas faltou um pouco de acerto no último terço. Lutamos até o final. Não queríamos perder e não perdemos”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.
“Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer. Temos que dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir em frente”, complementou.
O treinador reforçou que os torcedores precisam ter paciência: “Não é o início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado. A prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, que têm potencial, como Endrick e Estêvão. Vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente. Quando tivermos competições oficiais, vamos estar preparados”.
Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar os australianos mais uma vez. O novo duelo acontecerá na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a Data Fifa, a Seleção terá a Índia pela frente, no dia 3 de outubro (um sábado), às 11h, em Calcutá.
Outras respostas de Carlo Ancelotti
. Esquema tático: “Jogamos com dois meio-campistas, com três meio-campistas, é uma linha que temos que seguir no futuro. Às vezes jogaremos com o sistema de hoje e podemos jogar também com três meio-campistas. São testes”.
. Importância de Rayan: “Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem a Copa do Mundo. Hoje para mim a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estêvão, que fez muito bom jogo. Rayan é parte importante do grupo”.
. Estado do gramado: “Sem dúvida foi difícil jogar em um campo assim, e esperamos ter um campo melhor para o próximo jogo”.
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