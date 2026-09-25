Marquinhos em ação pelo Brasil diante da Austrália - Saeed Khan / AFP

Marquinhos em ação pelo Brasil diante da AustráliaSaeed Khan / AFP

Publicado 25/09/2026 09:56





“Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos o controle. Não criamos muitas chances com dinâmica. Foram muitas bolas longas, o time não estava compactado. São detalhes que vamos treinar para os próximos jogos. Esses detalhes fazem diferença”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.



O zagueiro também avaliou o momento da Amarelinha, que passa por uma reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti: “Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não é um ciclo que começou agora, porque é um staff que já estava desde a Copa do Mundo. Estamos um passo à frente. Com certeza podemos fazer muito melhor”.



“Esperamos conseguir crescer cada vez mais, encorpar o time, ganhar confiança. Tem os mais novos que estão chegando também, vimos que podem acrescentar muito para nós”, complementou. Capitão do Brasil, Marquinhos analisou o empate por 1 a 1 com a Austrália nesta sexta-feira (25), em amistoso realizado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro jogo depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção não teve boa atuação, saiu atrás no placar e só conseguiu deixar tudo igual no último lance, com Rayan. Irankunda, em bonita cobrança de falta, foi o responsável por balançar a rede para os australianos.“Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos o controle. Não criamos muitas chances com dinâmica. Foram muitas bolas longas, o time não estava compactado. São detalhes que vamos treinar para os próximos jogos. Esses detalhes fazem diferença”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.O zagueiro também avaliou o momento da Amarelinha, que passa por uma reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti: “Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não é um ciclo que começou agora, porque é um staff que já estava desde a Copa do Mundo. Estamos um passo à frente. Com certeza podemos fazer muito melhor”.“Esperamos conseguir crescer cada vez mais, encorpar o time, ganhar confiança. Tem os mais novos que estão chegando também, vimos que podem acrescentar muito para nós”, complementou.

Agenda

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar os australianos mais uma vez. O novo duelo acontecerá na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Para Marquinhos, será importante encarar o mesmo rival em um curto período de tempo justamente para poder tentar evoluir. Depois, para fechar a Data Fifa, a Seleção terá a Índia pela frente, no dia 3 de outubro (um sábado), às 11h, em Calcutá.



“Vai ser bom, contra o mesmo adversário, poder tentar coisas diferentes, jogadores diferentes. Esperamos fazer um jogo melhor, um resultado melhor. Sabemos que desempenho e resultado é muito importante para manter isso aqui num bom caminho, com um bom ambiente. Depende do que nos dedicarmos dentro de campo”, declarou o zagueiro.