Com gol de Rayan no último lance, o Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em amistoso realizado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro jogo depois da Copa do Mundo de 2026. A Seleção teve atuação ruim e não conseguiu dominar o adversário, mas se salvou da derrota no minuto final. Irankunda foi quem balançou a rede para os australianos, em bonita cobrança de falta.
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O próximo compromisso do Brasil será novamente contra os australianos, terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, terá a Índia pela frente, sábado (3), às 11h, em Calcutá.
O jogo
Os primeiros minutos foram de domínio da Austrália, que manteve a posse e conseguiu levar perigo. Hugo Souza precisou trabalhar em chute firme de Irankunda. O Brasil até tentou pressionar alto para dificultar o jogo adversário, mas não conseguiu encaixar a marcação.
Com o passar do tempo, o ritmo baixou e a Seleção tentou assustar. Danilo acertou ótimo lançamento para Raphinha, que, sozinho, cabeceou nas mãos de Beach. Pouco depois, Estêvão limpou a marcação pela direita e bateu para fora. A resposta veio com Irankunda, que também errou o alvo.
Vini Jr criou oportunidade ao arrancar pelo meio e servir Raphinha, mas a finalização não foi boa. Os australianos voltaram a chegar em cobrança de escanteio de Metcalfe. A bola passou por todo mundo dentro da pequena área e quase saiu o primeiro.
Aos 46 minutos, a Amarelinha pressionou, recuperou a posse na intermediária ofensiva e a sobra ficou com Estêvão. Ele tentou tocar para Endrick, mas, de novo, ficou com a sobra. Então, invadiu a área, chutou firme e balançou a rede. O VAR, porém, chamou o juiz para analisar uma falta de Bruno Guimarães na origem do lance e o gol foi anulado.
O Brasil voltou melhor do intervalo, com maior ímpeto, e procurou atacar. Para dar gás ao meio-campo, Carlo Ancelotti acionou Douglas Luiz para a vaga de Bruno Guimarães. Raphinha recebeu de Vini Jr e arriscou da entrada da área, para fora. Estêvão teve grande chance, mas isolou.
Pedro e Samuel Lino substituíram Endrick e Vini Jr, respectivamente. Aos 23, Irankunda abriu o placar para a Austrália em bonita cobrança de falta, justamente no melhor momento da Seleção. Jair, Mauro Júnior e Rayan foram chamados para os lugares de Vitor Reis, Douglas Santos e Estêvão. No último lance, Raphinha cobrou escanteio e Rayan, de cabeça, deixou tudo igual.
Austrália 1x1 Brasil
Data e hora: 25/09/2026, às 7h (de Brasília) Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (AUS) Árbitro: Ryo Tanimoto (JPN)
Gols: Irankunda, aos 23 min/2ºT (1-0); Rayan, aos 50 min/2ºT (1-1). Cartões amarelos: Irvine (AUS). Cartões vermelhos: -
AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Popovic) Beach; Italiano (Geria), Circati, Souttar, Herrington e Behich; Irvine (Yazbek) e Okon-Engstler (O'Neill); Metcalfe (Younis), Irankunda (McGree) e Yengi.
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti) Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis (Jair) e Douglas Santos (Mauro Júnior); Danilo e Bruno Guimarães (Douglas Luiz); Estêvão (Rayan), Raphinha e Vini Jr (Samuel Lino); Endrick (Pedro).
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