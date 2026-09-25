Time titular do Brasil para o amistoso com a Austrália, em TowsvilleSaeed Khan / AFP
Assim que terminou a partida desta sexta-feira, a Fifa atualizou seu ranking descontando 2,02 pontos do Brasil por causa do tropeço diante dos australianos. Desta maneira, Marrocos acabou ultrapassando o time de Carlo Ancelotti na lista.
O Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99 aparece no quinto lugar por 1,09 de vantagem. Os africanos tendem a ampliar a marca pois entram em campo nesta sexta-feira em seus domínios, diante do Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações como grandes favoritos.
A disputa pelo Top 5 deve seguir na próxima terça-feira, quando ambos voltam a campo. O Brasil faz o segundo amistoso diante dos australianos enquanto os marroquinos visitam Lesoto pela segunda rodada das Eliminatórias.
Campeã do mundo, a Espanha se mantém soberana no ranking, com 1995,88 pontos, seguida pela vice-campeã Argentina, com 1970,37. Completa o pódio a França, com 1948,97.
Além de ser ultrapassado pelo Marrocos, o Brasil ainda viu Portugal encostar após o triunfo magro diante do País de Gales, por 1 a 0, na quinta-feira. A esquadra de Cristiano Ronaldo, agora sob direção de Jorge Jesus, subiu para 1791,77, somente 11,13 de desvantagem.
CONFIRA O TOP 10 DO RANKING DA FIFA:
2º - Argentina - 1970,37
3º - França - 948,97
4º - Inglaterra - 1922,83
5º - Marrocos - 1803,99
6º - Brasil - 1802.90
7º - Portugal - 1791,77
8º - Bélgica - 1978,36
9º - Holanda - 1974,83
10º - México - 1954,30
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