Camisa da Argentina especial para a despedida de Messi - Divulgação/Adidas

Camisa da Argentina especial para a despedida de MessiDivulgação/Adidas

Publicado 25/09/2026 12:41



despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina terá uma camisa especial para a ocasião. A Adidas apresentou imagens do uniforme que o atacante vestirá no amistoso contra Benin, no dia 6, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

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O que terá na camisa de despedida de Messi



O modelo especialmente para a ocasião conta com elementos diretamente ligados à identidade argentina. O Sol de Maio, presente na bandeira do país, aparece na faixa central, acompanhado por detalhes dourados e pretos nas mangas e gola.



A camisa especial de Messi também tem o logotipo de Messi no lugar da Adidas e uma logomarca comemorativa exclusiva no topo das costas, para reforçar o caráter especial da camisa para o jogo de despedida no Monumental.



Messi fora dos próximos jogos



A seleção argentina fará três amistosos neste período, mas Messi estará disponível somente para o último, com ingressos já esgotados. Ele não enfrentará Bolívia, na quarta-feira (30), e Burkina Faso, em 3 de outubro, já que anuncia a aposentadoria do time nacional.





A presença contra Benin foi uma forma de oficializar a despedida diante dos torcedores argentinos. E também será a oportunidade de o craque receber mais homenagens, o que já vem acontecendo desde o anúncio

A federação argentina, por exemplo, promoveu uma Uma salva de palmas para Messi durante todos os jogos de uma rodada do campeonato nacional, aos dez minutos. E um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados para declarar o camisa 10 "embaixador ilustre e itinerante da República Argentina", em reconhecimento à sua carreira e à sua projeção internacional.



A trajetória pela Argentina



Lionel Messi fez sua estreia pela seleção argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005, vencida por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, com direito a gol dele.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã.

Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis. À época, o camisa 10 chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração de Messi aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum de títulos que já durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista do craque pela seleção.



Em 2022, ele faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.



O craque ainda garantiu mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para levar a Argentina à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0.



Depois de 21 anos a serviço da 'Albiceleste', Messi se despede como recordista de jogos (207) e maior artilheiro da história da seleção (125 gols).



"Dei tudo, não tenho mais nada a dar e, além disso, estão surgindo jovens muito bons que merecem estar lá", disse o astro em uma carta publicada no Instagram.





