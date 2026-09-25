Harry Kane em treino com a seleção inglesa - AFP

Harry Kane em treino com a seleção inglesaAFP

Publicado 25/09/2026 13:40

O atacante Harry Kane, de 33 anos, é considerado um dos melhores centroavantes do mundo. Ao analisar o atual momento da posição, o inglês citou a influência de ícones do futebol, que passaram a atuar como "falsos camisas 9" e modificaram a dinâmica.

"O camisa 9 no futebol mundial está se tornando mais raro, sem dúvida alguma. Talvez seja uma era diferente, uma mudança no estilo de jogo... Muitos jogadores que estão em ação agora cresceram acompanhando jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar", disse em entrevista coletiva sexta-feira (25), antes do amistoso contra a Espanha, que ocorre neste sábado (26).

Na opinião deles, esses astros, que atuaram bastante pelos lados e depois mudaram seu posicionamento, fizeram com que muitos novos jogadores passassem a buscar atuar da mesma maneira.

"O futebol mudou, e claramente isso impacta diretamente no fato de você assistir aos seus jogadores favoritos. Agora, há mais falsos 9 e pontas em destaque", opinou.

Kane, porém, se diz bastante resolvido em relação a sua função. Vivendo sua melhor fase na carreira em uma idade mais experiente, o inglês deseja atuar ainda por muito tempo como profissional.

"Eu amo fazer gols. Para mim, é a melhor sensação do mundo. Tomara que eu ainda consiga jogar por bastante tempo. Sempre há jovens aparecendo, mas a gente tem que pensar: será que eles conseguem aguentar a pressão dos grande palcos do futebol?", contou.

O atacante, que se tornou o maior artilheiro da seleção inglesa em Copas do Mundo, e é apontado como ums dos melhores jogadores da atualidade, afirmou que seu rendimento no futebol ficou acima do esperado pela maioria das pessoas.

"Quando eu tinha 18, 19 anos, não acho que muitas pessoas esperavam de mim o que eu consegui conquistar na carreira", concluiu o astro do Bayern.

Harry Kane entrou em campo pelo clube alemão em 152 jogos, anotou 152 gols e deu 34 assistências em três temporadas completas defendendo a equipe de Munique.