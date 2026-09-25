Rayan comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Austrália - Saeed Khan / AFP

Rayan comemora gol marcado pelo Brasil sobre a AustráliaSaeed Khan / AFP

Publicado 25/09/2026 11:51

Rayan contou que a jogada que originou o seu gol no empate do Brasil por 1 a 1 com a Austrália , nesta sexta-feira (25), em amistoso realizado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, havia sido ensaiada recentemente. No último lance, Raphinha cobrou escanteio na altura da primeira trave, o atacante subiu e cabeceou firme para deixar tudo igual no placar.

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“Treinamos bolas paradas há dois dias. Fui bem no treino, hoje saiu o gol. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.



Ele também analisou o desempenho dos jogadores, que não conseguiram dominar o adversário em praticamente nenhum momento durante os 90 minutos: “É um início com a nova geração. Não entramos em campo para perder, sempre queremos ganhar. Hoje, não foi possível. Temos que melhorar a parte defensiva, mas eles também souberam jogar”. “Treinamos bolas paradas há dois dias. Fui bem no treino, hoje saiu o gol. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.Ele também analisou o desempenho dos jogadores, que não conseguiram dominar o adversário em praticamente nenhum momento durante os 90 minutos: “É um início com a nova geração. Não entramos em campo para perder, sempre queremos ganhar. Hoje, não foi possível. Temos que melhorar a parte defensiva, mas eles também souberam jogar”.

Possível mudança na formação

A Seleção sofreu, principalmente, por causa de um meio-campo pouco povoado. Sendo assim, não está descartada uma mudança no esquema tático num futuro próximo, até para testar novas opções. Rayan, porém, revelou que Carlo Ancelotti ainda não tratou do assunto com o grupo.



“O mister ainda não conversou conosco sobre uma troca de formação. Vamos ver nesta semana durante os treinos”, declarou o atacante.



O técnico italiano falou sobre o tema em entrevista coletiva, mas também não deu muitos detalhes do que planeja fazer nos jogos que vêm pela frente: “Às vezes jogaremos com dois meio-campistas, como foi hoje, e podemos jogar também com três. São testes para provar”.

Agenda

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar a Austrália mais uma vez. O novo duelo acontecerá na terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a Data Fifa, a Seleção terá a Índia pela frente, no dia 3 de outubro (um sábado), às 11h, em Calcutá.