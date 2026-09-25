Roberto Carlos teve carreira de sucesso em grandes clubes e na seleção brasileiraReprodução / Instagram
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Pentacampeão mundial e ídolo do Real Madrid, ex-lateral-esquerdo explica como ficou sem dinheiro e admite que cometeu erros
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Seleção teve atuação ruim, mas conseguiu balançar a rede no último lance para não sair derrotada no primeiro jogo depois da Copa do Mundo
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Técnico foi contratado para substituir Roberto Martínez, que deixou o comando da seleção depois da Copa do Mundo de 2026
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Equipes se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, e se reencontram na temporada regular após dois anos
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Ponta vinha tratando incômodo no músculo posterior da coxa e ainda não foi relacionado desde a transferência frustrada para o futebol russo