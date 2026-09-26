Gramado do Maracanã vem recebendo críticas dos jogadoresDivulgação / Maracanã

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Rodrigo Souza
Durante anos, acompanhar a NFL no Brasil significou assistir aos jogos pela televisão e torcer à distância. Porém, a história mudou nos últimos anos com a inclusão do país na rota internacional da liga. Pela primeira vez, a bola oval vai voar para um jogo no Rio de Janeiro com o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã.
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Além da importância esportiva, o jogo representa a realização de um sonho para torcedores brasileiros. Separados por milhares de quilômetros nos Estados Unidos, Cowboys e Ravens construíram bases de fãs que ultrapassaram as fronteiras do país. No Brasil, alguns desses torcedores terão agora a oportunidade de ver seus times de perto, em um dos estádios mais conhecidos do mundo.
"Comecei a assistir a NFL em 2006, com apenas 11 anos, sem entender muita coisa e muito menos saber inglês. Já em 2007, gostei dos Cowboys pela estrela e a partir daí foi amor à primeira vista (...) Ver eles jogando no Brasil é uma sensação indescritível. Para a criança lá em 2007 quando começou a torcer, é um momento mágico e a realização de um sonho", disse Vinícius Iori, editor-chefe da página "Blue Star Brasil".
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Uma das franquias mais tradicionais e populares da NFL, o Dallas Cowboys possui uma base de fãs muito grande em todo o mundo. Para quem acompanhou a equipe durante anos pela televisão, a partida no Rio tem um significado especial. Foi nas praias da cidade que a torcedora Carol Grigori se conectou com o futebol americano e se apaixonou pela franquia.
"É a realização de um sonho. Quando eu comecei a acompanhar NFL, nem imaginava a possibilidade de um jogo da liga no país. As coisas escalaram muito rápido e, mesmo assim, o Cowboys era uma das franquias que eu não imaginava que viria tão cedo. No início do ano eu coloquei nas minhas metas de médio prazo (3 anos) assistir o Cowboys in loco, mas nunca imaginei que seria na minha cidade natal", contou.
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Do outro lado está o Baltimore Ravens. Criada em 1996, a franquia rapidamente construiu uma identidade marcada principalmente pela força defensiva e, nas últimas temporadas, pelo protagonismo do quarterback Lamar Jackson. Assim como acontece com os Cowboys, a torcida brasileira foi construída à distância. Um dos criadores do podcast "Casa dos Corvos", Cleverton Linhas admitiu surpresa com o jogo no Rio.
"É a realização de um sonho ver esse time jogando aqui no Brasil. Eu fui nos primeiros dois jogos em São Paulo e sempre tive essa ideia que assistir o Baltimore Ravens era um sonho distante, pensava que a NFL ia dar prioridade para outros times como Dolphins ou Patriots. Então ver os Ravens logo no primeiro jogo no Rio de Janeiro foi uma surpresa", afirmou.
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A partida no Maracanã, portanto, vai além do confronto entre duas equipes da NFL. Para os torcedores, é a chance de transformar uma relação construída diante da televisão em uma experiência presencial. O estádio, que se tornou um templo do futebol no país, vai dar lugar para a bola oval do futebol americano e vai viver uma experiência inédita em seus 76 anos de história.
"Nunca fui em um jogo do Cowboys e este jogo no Brasil é a oportunidade do ver pela primeira vez meu time do coração. Por muito tempo, imaginava que assistir um jogo da franquia seria algo impossível, mas o sonho será realizado neste fim de semana. Vê-los jogando no estádio lendário do Maracanã vai ser uma experiência única", destacou Vinícius Iori.
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"Nunca vi um jogo do Baltimore Ravens de forma presencial antes. Conheço pessoas que já foram, falam que é uma experiência incrível. É um projeto ir na casa dos Ravens, em Baltimore, ver a estátua do Ray Lewis e assistir um jogo de perto. É muito maneiro ver os Ravens jogando aqui no Rio de Janeiro, mas a experiência na casa deles deve ser muito melhor", completou Cleverton Linhares.
Para quem passou anos acompanhando Cowboys ou Ravens de longe, o domingo será a oportunidade de finalmente estar diante do time pelo qual escolheu torcer. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro. 