Gramado do Maracanã vem recebendo críticas dos jogadores - Divulgação / Maracanã

Gramado do Maracanã vem recebendo críticas dos jogadoresDivulgação / Maracanã

Publicado 26/09/2026 07:00

Durante anos, acompanhar a NFL no Brasil significou assistir aos jogos pela televisão e torcer à distância. Porém, a história mudou nos últimos anos com a inclusão do país na rota internacional da liga. Pela primeira vez, a bola oval vai voar para um jogo no Rio de Janeiro com o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã.

Além da importância esportiva, o jogo representa a realização de um sonho para torcedores brasileiros. Separados por milhares de quilômetros nos Estados Unidos, Cowboys e Ravens construíram bases de fãs que ultrapassaram as fronteiras do país. No Brasil, alguns desses torcedores terão agora a oportunidade de ver seus times de perto, em um dos estádios mais conhecidos do mundo.

"Comecei a assistir a NFL em 2006, com apenas 11 anos, sem entender muita coisa e muito menos saber inglês. Já em 2007, gostei dos Cowboys pela estrela e a partir daí foi amor à primeira vista (...) Ver eles jogando no Brasil é uma sensação indescritível. Para a criança lá em 2007 quando começou a torcer, é um momento mágico e a realização de um sonho", disse Vinícius Iori, editor-chefe da página "Blue Star Brasil".

Uma das franquias mais tradicionais e populares da NFL, o Dallas Cowboys possui uma base de fãs muito grande em todo o mundo. Para quem acompanhou a equipe durante anos pela televisão, a partida no Rio tem um significado especial. Foi nas praias da cidade que a torcedora Carol Grigori se conectou com o futebol americano e se apaixonou pela franquia.

"É a realização de um sonho. Quando eu comecei a acompanhar NFL, nem imaginava a possibilidade de um jogo da liga no país. As coisas escalaram muito rápido e, mesmo assim, o Cowboys era uma das franquias que eu não imaginava que viria tão cedo. No início do ano eu coloquei nas minhas metas de médio prazo (3 anos) assistir o Cowboys in loco, mas nunca imaginei que seria na minha cidade natal", contou.

Do outro lado está o Baltimore Ravens. Criada em 1996, a franquia rapidamente construiu uma identidade marcada principalmente pela força defensiva e, nas últimas temporadas, pelo protagonismo do quarterback Lamar Jackson. Assim como acontece com os Cowboys, a torcida brasileira foi construída à distância. Um dos criadores do podcast "Casa dos Corvos", Cleverton Linhas admitiu surpresa com o jogo no Rio.

"É a realização de um sonho ver esse time jogando aqui no Brasil. Eu fui nos primeiros dois jogos em São Paulo e sempre tive essa ideia que assistir o Baltimore Ravens era um sonho distante, pensava que a NFL ia dar prioridade para outros times como Dolphins ou Patriots. Então ver os Ravens logo no primeiro jogo no Rio de Janeiro foi uma surpresa", afirmou.

A partida no Maracanã, portanto, vai além do confronto entre duas equipes da NFL. Para os torcedores, é a chance de transformar uma relação construída diante da televisão em uma experiência presencial. O estádio, que se tornou um templo do futebol no país, vai dar lugar para a bola oval do futebol americano e vai viver uma experiência inédita em seus 76 anos de história.

"Nunca fui em um jogo do Cowboys e este jogo no Brasil é a oportunidade do ver pela primeira vez meu time do coração. Por muito tempo, imaginava que assistir um jogo da franquia seria algo impossível, mas o sonho será realizado neste fim de semana. Vê-los jogando no estádio lendário do Maracanã vai ser uma experiência única", destacou Vinícius Iori.

"Nunca vi um jogo do Baltimore Ravens de forma presencial antes. Conheço pessoas que já foram, falam que é uma experiência incrível. É um projeto ir na casa dos Ravens, em Baltimore, ver a estátua do Ray Lewis e assistir um jogo de perto. É muito maneiro ver os Ravens jogando aqui no Rio de Janeiro, mas a experiência na casa deles deve ser muito melhor", completou Cleverton Linhares.

Para quem passou anos acompanhando Cowboys ou Ravens de longe, o domingo será a oportunidade de finalmente estar diante do time pelo qual escolheu torcer. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro.