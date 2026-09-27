Péricles foi responsável por cantar o hino do Brasil - Daniel Brasil / Maracanã

Péricles foi responsável por cantar o hino do BrasilDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 27/09/2026 17:59 | Atualizado 28/09/2026 14:27

Com o Maracanã lotado, o cantor Péricles, de 57 anos, foi o responsável por um dos momentos mais marcantes do evento da NFL neste domingo (27) . Ele entoou o hino nacional do Brasil, que levantou os torcedores no primeiro evento da principal liga de futebol americano no Rio de Janeiro.

Hino nacional na voz do Péricles. Lindo demais. pic.twitter.com/x6WhFLJKnz — Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026

O hino dos Estados Unidos foi cantado pela norte-americana Kandace Lindsey. O momento aconteceu depois de uma breve falha no sistema de som no início. A artista tem forte identificação com o Brasil, é bilíngue e costuma misturar o inglês e o português em suas músicas.

A performance dos hinos é uma tradição em jogos da NFL nos Estados Unidos ou em outros países. Em 2024, em São Paulo, Luísa Sonza cantou o hino brasileiro, já no ano passado, Ana Castela comandou o momento.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).

Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.

