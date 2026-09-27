Clínica Flag Football com Miami Dolphins - Felipe Menezes

Clínica Flag Football com Miami DolphinsFelipe Menezes

Publicado 27/09/2026 16:57

O primeiro jogo da história da NFL na cidade do Rio de Janeiro ocorrerá neste domingo (27), entre as equipes do Baltimore Ravens e Dallas Cowboys , às 17h25 (de Brasília), no Maracanã. Durante a manhã, centenas de crianças e adolescentes se reuniram para participar de uma clínica de flag football promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pela National Football League (NFL), na Escola Americana.

O evento contou com a participação da encarregada de negócios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Kimberly Kelly, do cônsul-geral dos EUA no Rio de Janeiro, Ryan Rowlands, e integrantes da equipe do Miami Dolphins.

Os jovens integrantes do evento realizaram diversas atividades, como exercícios de futebol americano, matemática, análise de dados e tecnologia presentes no esporte, com o objetivo de mostrar que os esportes não são apenas sobre esforço físico e o quanto as atividades mentais são benéficas e essenciais para um atleta de alto rendimento.

Além dos jogadores do Miami Dolphins, o evento também contou com a presença de fuzileiros navais do Estados Unidos e do próprio Brasil, voluntários e staff da Maven Strategy Group e do Grupo +Unidos, todos unidos para a condução com êxito das atividades.

Após o evento, a encarregada de negócios, Kimberly Kelly comentou sobre o impacto positivo que eventos semelhantes a esse podem dar aos jovens, além de estreitar os laços entre as comunidades americanas e brasileiras: “A clínica de flag football de hoje demonstra como nossa parceria com a NFL pode criar oportunidades de intercâmbio, fortalecer relacionamentos e construir conexões duradouras. Temos orgulho de celebrar este marco no Rio de Janeiro e de continuar usando o esporte como uma poderosa ferramenta para conectar nossas comunidades.”, disse.

Dentro da mesma linha, Daniel Grynberg, diretor executivo falou: “A clínica mostra que o futebol americano vai além de uma modalidade esportiva. Ele também é uma porta de entrada para compreender como a tecnologia e diferentes áreas do conhecimento estão presentes no esporte. Ao aproximar instituições internacionais, organizações locais e crianças e adolescentes brasileiros, a iniciativa transforma a diplomacia esportiva em uma experiência concreta de aprendizado. É essa ponte que o Grupo +Unidos busca construir”, acrescentando ainda, todos os benefícios que este tipo de atividade pode proporcionar a juventude.

Na visão dos promotores do evento, o programa serve como uma plataforma diplomática por meio do esporte e da NFL, entre Estados Unidos e Brasil, visto que, tanto o futebol americano, quanto o flag football estão se popularizando entre os adolescentes e jovens adultos.

O cônsul-geral dos EUA, Ryan Rowlands, também abordou o tema: “Ver mais de 100 crianças e jovens aqui hoje mostra o poder do esporte como ferramenta de transformação. O flag football ensina muito mais do que o jogo: ensina liderança, disciplina, confiança e trabalho em equipe — habilidades que esses jovens levam para a vida. Este tipo de iniciativa ajuda a tornar esse esporte mais acessível e popular. É uma oportunidade de criar um legado duradouro e fortalecer ainda mais a conexão entre nossos dois países por meio do esporte”, afirmou, reforçando às declarações anteriores.

Por fim, Scarlen Martinez, Fundadora e CEO do Maven Strategy Group, fez uma conclusão sobre os resultados do programa: “O Huddle Abroad busca aproveitar o alcance global do esporte para conectar comunidades, criar oportunidades para jovens e construir pontes entre diferentes culturas. O Rio foi um poderoso reflexo dessa visão na prática. A Maven Strategy Group tem orgulho de atuar como responsável global pela implementação e pelo design desta iniciativa, trabalhando ao lado da NFL, do Departamento de Estado dos EUA e de parceiros locais para levar programas significativos de diplomacia esportiva a comunidades ao redor do mundo”, indagou a empresária.