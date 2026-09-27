Peças da parceria entre Vasco, Approve e NFL que foram barradas do Maracanã - Reprodução / Instagram @vascodagama

Peças da parceria entre Vasco, Approve e NFL que foram barradas do MaracanãReprodução / Instagram @vascodagama

Publicado 27/09/2026 12:40

O Vasco reagiu com surpresa após a sua coleção de roupas inspiradas no futebol americano, feita em parceria com a NFL e a marca Approve, ser barrada das vendas no Maracanã durante a partida que acontecerá no estádio entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. O Cruz-Maltino também se surpreendeu porque a linha foi feita em conjunto com a própria liga norte-americana, conforme o jornalista João Guerra, do 'ge'.

Por causa disso, o clube decidiu encaminhar todos os produtos a uma loja da marca no Leblon, Zona Sul do Rio. O atrito representa mais um capítulo de desgaste entre o Gigante da Colina e o Consórcio Maracanã, formado pela dupla Fla-Flu, que impôs a restrição.

A relação entre as partes já havia sido alvo de desgaste quando o Vasco não conseguiu a liberação do estádio para as partidas contra o Vitória e o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Além disso, o clube também ainda não definiu o local do confronto contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O regulamento da Conmebol impede que partidas dessa fase do mata-mata sejam disputadas em estádios com menos de 30 mil lugares. O Cruz-Maltino solicitou a utilização do Maracanã, mas o consórcio não respondeu.

Recentemente, o presidente do Vasco, Pedrinho, se manifestou afirmando que tentará levar o próximo clássico contra o Flamengo para São Januário. "Eu não peço para jogar no Maracanã, eu tenho contrato. Ele [Flamengo] tem cláusulas no contrato para negar, e eu respeito. E não vou ficar dependente. Eu quero que Vasco x Flamengo seja em São Januário, não quero me deslocar. Não estou pedindo nada demais, porque fazemos jogos iguais ou até piores lá. Temos toda a ajuda do BEPE."

Saiba mais sobre a coleção elaborada com o Vasco

A colaboração entre Vasco, NFL e Approve, lançada na última semana, elaborou quatro peças de roupa principais. Duas delas são reproduções das "jerseys" de futebol americano com a adição da Cruz de Malta; uma é roxo lilás, enquanto a outra é preta com a faixa diagonal característica do uniforme vascaíno. A terceira é uma regata preta com os escudos do Vasco e da NFL. Por fim, a quarta é uma camiseta, também preta, com estampa em alusão ao almirante, símbolo e mascote da equipe carioca.