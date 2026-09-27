Gramado do Maracanã recebeu a pintura da NFL - Divulgação / Maracanã

Gramado do Maracanã recebeu a pintura da NFLDivulgação / Maracanã

Publicado 27/09/2026 10:41

Está chegando a hora! O Maracanã será palco de um duelo histórico do futebol americano : pela primeira vez, duas franquias da NFL se enfrentarão no Rio. A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens acontecerá neste domingo (27) e começará às 17h25 (horário de Brasília). Os portões do estádio abrem às 13h25.

O confronto terá transmissão da ge tv (YouTube), SporTV (TV fechada) e a NFL Game Pass no DAZN (streaming). Já a TV Globo (TV aberta) transmite o show do intervalo, que terá apresentações de Pedro Sampaio e Ricky Martin.

Como chegam as equipes?

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão se enfrentar pela terceira semana da temporada regular da NFL. Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Com dois estilos distintos, as franquias tem o ataque como principal característica e prometem um jogo agitado.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys venceram na estreia, mas perderam na segunda rodada e têm uma vitória e uma derrota antes do primeiro jogo da temporada regular da liga. Fora dos playoffs na última temporada, ambas franquias tentam virar a página e buscam fortalecer o trabalho em torno dos quarterbacks Lamar Jackson e Dak Prescott.

Rio em clima de NFL

Mesmo antes da bola oval ser chutada para o início da partida, a cidade do Rio já está fervendo, com uma série de ativações pelas principais atrações turísticas e ruas com muitos turistas aguardando o confronto. Torcedores do Baltimore Ravens e Dallas Cowboys também estão aproveitando o jogo para confraternizar em diferentes estabelecimentos do município.

Os fãs do Ravens vão se encontrar no Bar do Bode Cheiroso, na Avenida General Canabarro, 218, a minutos do Maracanã, para fazer um "esquenta" antes da partida. O encontro será realizado pelas páginas Casa do Corvo e Ravens Flock.

Já os apoiadores dos Cowboys farão o pré-jogo no Bar dos Esportes, na Rua Professor Eurico Rabelo, 105, marcado para começar às 11h.

Até o Cristo Redentor entrou no clima do confronto . O principal cartão-postal carioca "vestiu" uma camisa da NFL Rio Game 2026, através de uma projeção especial na noite deste sábado (26). A exibição contou com diferentes mensagens de exaltação e agradecimento à cidade.

A força-tarefa para o evento contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.