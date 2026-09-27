Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no MaracanãRon Jenkins / AFP
Ravens levam vantagem sobre Cowboys antes de reencontro no Maracanã
Equipes se reencontram após dois anos, neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, no primeiro jogo da liga no Rio
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