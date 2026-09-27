Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã - Ron Jenkins / AFP

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no MaracanãRon Jenkins / AFP

Publicado 27/09/2026 08:00

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys prometem escrever mais um grande capítulo de uma rivalidade curta na história da NFL. Após dois anos, as equipes se reencontram neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL . O duelo ainda terá um componente especial: será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro.

O confronto coloca histórias e identidades distintas frente a frente. Fundado em 1960, o Dallas Cowboys é uma das franquias mais tradicionais da NFL. Já o Baltimore Ravens, por sua vez, foi criado em 1996, mas construiu uma identidade e se consolidou na liga em apenas três décadas. Apesar dos pesos diferentes, Baltimore tem ampla vantagem no histórico do duelo.

Em sete encontros pela temporada regular, o Ravens venceu seis, enquanto o Cowboys triunfou apenas uma vez. O único resultado favorável a Dallas aconteceu em 2016, quando a equipe venceu por 27 a 17, em Arlington. Nos outros seis confrontos, Baltimore saiu de campo vencedor. O último encontro aconteceu em 2024, com vitória dos Ravens por 28 a 25.

A sequência começou em 2000, quando o Ravens recebeu o Cowboys e aplicou uma das maiores derrotas da série: 27 a 0. Quatro anos depois, novamente em Baltimore, o time da casa venceu por 30 a 10. Em 2008, a série foi para Dallas, mas o resultado se repetiu: vitória do Ravens, desta vez por 33 a 24. O duelo seguinte foi ainda mais equilibrado. Em 2012, Baltimore venceu por apenas dois pontos: 31 a 29.

Quatro anos depois veio a única vitória dos Cowboys no histórico do confronto: 27 a 17, em casa. Desde então, porém, o domínio voltou a ser do Ravens. Em 2020, venceu por 34 a 17. O encontro mais recente aconteceu em 2024 e foi decidido apenas no fim. O Ravens abriu uma vantagem de 28 a 6, mas viu o Cowboys reagir no último quarto com três touchdowns consecutivos. Porém, venceu por 28 a 25.

O último encontro marcou o único embate até aqui entre Lamar Jackson e Dak Prescott, dois dos principais quarterbacks da liga. O equilíbrio do jogo serve de prévia para os torcedores que vão ao Maracanã. De um lado, Jackson é conhecido pela combinação entre passe e corrida. Já Prescott, por sua vez, é o líder histórico dos Cowboys em touchdowns lançados e dono de mais de 36 mil jardas aéreas.